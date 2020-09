Dag Fossens innlegg i Nationen 7. september, om Coops forhold til det økologiske melkemarkedet, må besvares.

Melkebonde Dag Fossen har lang fartstid i landbruket og i landbruksorganisasjonene, og vet godt at Coop ikke har mulighet til å påvirke melkeprisen til bonden. I og med at vi ikke kan påvirke melkeprisen, ligger Coops mulighet til å skape merverdi for bonden, som Fossen etterlyser, om å øke salget av bondens produkter, i dette tilfellet økologisk melk.

Gjennom ti år har Coop investert betydelige beløp i å øke omsetningen av økologiske meieriprodukter. Dette har vært med på å øke etterspørselen og anvendelsesgraden av økologisk melk, noe som var begrunnelsen for at Tine i 2016 økte merprisen til bonden for økologisk melk med 10 øre pr. liter. Vi antar at Fossen ser på det som positivt.

Coop, som forbrukereid samvirkebedrift, har et ansvar overfor våre medeiere og kunder som ønsker økologiske produkter. Det ansvaret tar vi. Det er et paradoks at dagligvarehandelen ofte blir kritisert for å ta for høye priser, og når vi reduserer vår egen margin – på et kvalitetsprodukt som bør ha potensial til å utgjør noe av kjernen i et bærekraftig norsk landbruk, blir vi også kritisert for det.

Da vi lanserte Änglamark melk i 2010, fikk vi beskjed fra daværende leder i Bondelaget at vi solgte melka for billig. Vårt svar var da at det viktigste må være at kundene kjøper melka. Med en stadig nedgang i forbruket av konvensjonell melk er svaret er enda mer gyldig i dag.

Vi kan ikke se at det skal være problematisk at forbrukerne får tilgang til billig, økologisk melk, så lenge produktet «bærer sine kostnader», slik Fossen uttrykker det, overfor bonden og meieriet.

Fossen tar feil om Coops forhold til Rørosmeieriet. Coop har ikke «overtatt Rørosmeieriets merker», men har siden 2010 hatt en avtale med Rørosmeieriet om produksjon av Änglamark, Coops eget økologimerke, og vi har lansert en rekke produkter de senere årene.

Samtidig har Rørosmeieriet utviklet sin egen produksjon med stor suksess. Dette betyr flere økologiske alternativer for kundene og behov for mer melk fra økobøndene.

Vi gjør ikke narr av en Tine-ansatt som mente at kundene tok feil i hylla, slik Fossen påstår. Vi påpekte det ulogiske i at en vekst i Tines økosalg skulle skyldes at stadig flere kunder tok feil rømme i hylla.

Avslutningsvis vil vi gjerne svare på Fossens spørsmål: «Økomelk – til hvilken pris?». Svaret er en pris som gir kundene et reelt valg, som skaper verdier for handel og industri og sikrer mulighet for vekst for norske melkeprodusenter. Når vi nå kan feire 10-årsjubileum for Coops Änglamark melk viser erfaringene at vi har truffet ganske bra!