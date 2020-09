Økomelk - til hvilken pris?

Direktør Tor Helge Gundersen i Coop skriver i Nationen at økomelk kan gi en merverdi til produsentene. Kan følgende spørsmål besvares fra Coop? Hvordan skal melkeprodusentene få en merverdi for et produkt som er dyrere å produsere, når det selges betydelig billigere enn sammenlignbare produkt?

Om du kjøper to enlitere med øko helmelk på Coop på Kongsberg får du dette for 27 kroner, altså 13,50 per liter. Det samme fra Q uten øko koster per liter 18,90, mens Tine per liter er priset til 19,40. Kjøper du en liter økomelk på Coop, koster den det samme som Tine sin ordinære melk kroner 19,40. Den er imidlertid dyrere å produsere uten at dette avspeiles i prisen. Tvert imot selges den kr 6,50 pr liter billigere, om du da tar med deg to enlitere.

Coop-direktøren gjør narr av en Tine-ansatts utsagn angående hvorfor folk velger økoprodukter. Hvorfor tror herr direktøren at salget av økomelk i hans butikk øker når den selges 30 prosent billigere per liter enn ordinær melk?

Coops leverandør, Rørosmeieriet, ønsker, ifølge oppslag i Nationen, en endring i prisutjevningen slik at økomelk skal slippe kroner 1,95 i avgift til prisutjevninga, slik all drikkemelk har. Dette slik at de kan selge enda mer økomelk på billigsalg. Hvor blir det av merverdien for produsentene? Økoprodukter er sikkert bra, men de må prises i butikk slik at de dekker sine merkostnader. Om dette ikke gjøres er de et negativt bidrag til de samlede inntekter for produsentene under ett.

Coop har nylig overtatt Rørosmeieriets merker og overført dette til sitt eget produkt, Englamark. Et «tjuveri» av den merverdi Rørosmeieriets merkevare måtte ha. Fremmer dette økt inntjening for meieri og melkeprodusent eller tjener det Coops interesser?