Det er jo bra dersom Coop velger å underprise økomelk med egne midler. Spørsmålet er likevel om hvor lenge dette vil vare. Om en starter omlegging i dag tar det flere år før vedkommende er i produksjon som økobonde. Vil Coop underprise varene fortsatt, slik at etterspørselen som er drevet opp, vedlikeholdes?

Gundersen tar ikke for seg de overordnede rammevilkår. Rørosmeieriet som ikke har distribusjon, men leverer på rampe til Coop, mottar distribusjonstilskudd. Dette transporteres antakelig videre til Coop og danner noe av grunnlaget for underprisingen på samme måte som Q-meieriene gjør overfor Norgesgruppen og andre.

Rørosmeieriet har bedt om å få slippe å betale inn til prisutjevningen for økomelk slik drikkemelk gjør. De årlige forhandlinger mellom kjedene og produsentene handler ikke om målpris fastsatt i jordbruksoppgjøret, men Coop gir antakelig ikke ved dørene, hva gjelder vilkår. Dette forplanter seg bakover via produsent til bonde. Kjedenes innføring av egne merkevarer har ikke gitt noe merverdi for bøndene, tvert om.

Når Coop øker sitt eget Änglamark-salg ved billigsalg, fortrenges blant annet økomelk fra Tine. Denne er priset godt over ordinær drikkemelk og må antas å avspeile kostnadene noe bedre. Var prisingen av to enliters økomelk-kartonger på Kongsberg, et særtilfelle?

Økt salg av Änglamark gir nå behov for å saumfare Østlandet for økomelk, for transport til Røros. Denne transporten betales ikke av kjøperen av økomelk i butikken. Hvor blir det av merverdien for bonden dersom den består av overgang til mer salg av økomelk, når de økologiske produsentene vel ikke har så mye å skryte av økonomisk. De vurdere jo flere å gå tilbake til tradisjonell drift.