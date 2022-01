Økologisk matproduksjon er ditt ansvar, Borch

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vekst i omsetningen av økologiske produkter, har ikke gitt økning i norsk produksjon. Fra 2015 til 2018 økte omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen fra 1,97 til 2,82 milliarder kroner; en vekst på 43 prosent, mens totalomsetningen i norsk dagligvare steg med 7 prosent i samme periode.

Les også: Borch vil ikke tallfeste mål for økologisk produksjon

Tallene for dagligvarehandelen skiller ikke mellom norsk og importert vare. Mye tyder på at det er import som tar veksten. Antall økologisk sertifiserte produsenter og økologisk jordbruksareal synker nå i samme takt som totalen for norsk jordbruk. Produksjon målt i tonn flater ut. Kun økologiske egg har stor vekst innenfor norsk økologisk produksjon.

EU har satt mål om 25 % økologisk landbruksareal innen 2030 gjennom strategien «Farm to Fork». Dette må vi ta mål av oss til å konkurrere med. Ei samla norsk landbruksnæring vil tape på at det europeiske landbruket tar større markedsandeler på økologiske matvarer.

I tillegg til å dekke etterspørselen etter økologisk mat, har spydspissfunksjonen vært en viktig begrunnelse fra myndighetenes side for å satse på økologisk landbruk i Norge. Det vil si at metoder utviklet i økologisk landbruk tas i bruk i konvensjonelt landbruk. Det økologiske landbruket baserer seg på lokale innsatsfaktorer i lokale kretsløp med lav bruk av innkjøpte innsatsfaktorer og fravær av spørytemidler.

Les også: Ingen ofisielle tall for import av økologiske varer

Med galopperende priser på kunstgjødsel, sprøytemidler og kraftfôr, er spydspissfunksjonen til økologisk landbruk aktuell som aldri før. Her trengs det enda større satsing på overføring til det konvensjonelle jordbruket.

I Hurdalserklæringa har regjeringa satt mål om økt norsk matproduksjon på norske ressurser og styrking av nasjonal matberedskap. Om økologisk landbruk sier regjeringa at den vil stimulere til økt produksjon og omsetning. Da trenger vi en tallfestet opptrappingsplan for økologisk matproduksjon fram mot 2030:

Annonse

Les også: Ingen ekstra satsing på økologisk hos Tine

* Gjeninnføre måltall for norsk økologisk produksjon. Målet bør være 25 prosent økologisk landbruksareal i 2030, i tråd med mål i EU.

* Bruke regelverket for offentlige innkjøp aktivt slik at økologiske norske matvarer utgjør 30 prosent av offentlige innkjøp innen 2025.

* Økologisk satsing via rådgivning for bedre agronomi og avlingsøkning på alle vekster. Økt satsing på økologisk korn til dyrefôr og mat. Styrke mentorordning gjennom bruk av inspirasjonsbønder. Ta i bruk ny teknologi bl.a. for å hindre jordpakking og oppnå tidlig såing.

* Videreføre Landbrukets Økoløft.

* Utarbeide statistikkgrunnlag om import av økologiske landbruksvarer for å kunne identifisere hvilke produktgrupper som har importvekst og dermed målrette virkemiddelbruken for å øke den norske produksjonen i tråd med «Nasjonal strategi for økologisk jordbruk» for 2018 – 2030 fra Landbruks- og matdepartementet hvo det er uttrykt at «Regjeringen vil starte et arbeid for å bedre statistikkgrunnlaget på dette området».

*Økte produksjonstilskudd til økologisk produksjon for å kompensere for økt arbeidsmengde.

Hva er dine tiltak, Borch?