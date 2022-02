Økologisk er ikke fremtiden for norsk landbruk og norsk selvforsyning.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Frøya Torvik og Mathias Lehrmann fikk nylig publisert en kronikk «Framtidsretta løsninger på landbrukets kostnadskrise» som jeg tolket til å være et dårlig fordekt skriv til å oppfordre bønder og norsk landbrukspolitikk til å gå over til økologisk jordbruk.

Hvis dette skulle bli offisiell politikk ville det innebære en sterkere subsidiert bondestand som ville levert mindre jordbruksprodukter til høyere pris og redusert norsk selvforsyning betraktelig. Dette må det på det sterkeste advares mot.

Torvik og Lehrmann skriver selv: «Når vi høster de produktene marka gir oss, må vi på et eller annet vis føre tilbake næringsstoffene vi tar ut. Historisk har vi tilført jorda organisk materiale gjennom bruk av vekstskifter og husdyrgjødsel. Men utover det 20 århundre ble det stadig vanligere å også bruke kunstgjødsel.»

Det de dessverre utelater i denne korrekte framstillingen er at mengden produkter som tas ut marka er betydelig større om ikke mangedoblet etter introduksjonen av kunstgjødsel. Den mengden produkter kan ikke tas ut av marka ved bare bruk av den historiske metoden med vekstskifte og husdyrgjødsel.

De skriver også «men å holde prisen på kunstgjødsel kunstig lav, vil være å kaste bort en god mulighet til å legge om en skadelig praksis. Krisa kan være en mulighet til å bygge opp igjen et sunt jordsmonn med et mangfoldig mikrobielt liv»

Her impliserer de to at dagens norske jordbruk er skadelig og at norsk jordbruksjord har blitt ødelagt. Etter snart hundre år med kunstgjødselbruk her i Norge burde man vel ha observert dette på reduserte avlinger og jordlapper som ligger brakk ute av stand til å produsere matvekster? Åpenbart er dette påstander uten rot i virkeligheten.

Norske bønder har blitt pålagt et strengt regime av staten når det kommer til gjødsling av jorder med både husdyrgjødsel og kunstgjødsel. Det forlanges at man skal gjøre rede for alt samt sterkt regulert for både når og hvor mye man får gjødsle.

Man får heller ikke lov til å ha flere dyr enn det man har areal for til gjødsling. Hvis Torvik og Lehrmann er uenig i Statens regulering av dette bør de heller kontakte rette instans der enn å skylde på norske bønder som følger de pålagte krav.

I denne sammenheng er det også verdt å stille spørsmål om Torvik og Lehrmann som er bekymret for overgjødsling har sjekket ut utslippskilder av næringsstoffer? Rapport fra miljødirektoratet viser at akvakultur desidert er den største kilde både av nitrogen og fosfor.

Kloakk fra det sivile liv ligger på linje med jordbruket. Dessverre er det lite fokus og allmenn viten om hva som skjer med kloakken og ikke minst næringsstoffene derfra.

Til slutt vil jeg ta opp det som ser ut til å være den utløsende faktor for at kronikken til Torvik og Lehrmann kommer nå. Dobling av kunstgjødselpriser det siste året!

Skribentene vil tilsynelatende (ut fra sine avsluttende avsnitt) at staten skal detalj-subsidiere bønder som går over til økologisk produksjon. Da blir de ifølge dem mer uavhengige?

Jeg vil påstå at det ikke er et fritt marked som har resultert i den plutselige oppgang i kunstgjødsel priser. De høye kunstgjødselprisene er et resultat av høye energipriser som globalistiske politikere og regjeringer både i Norge og den vestlige verden har forårsaket med sin politiske innblanding i markedet i form av «grønn omstilling».

Den norske stat bør aktivt kompensere norske landbruksprodusenter i disse ustabile tider for å opprettholde norsk matproduksjon og dermed matvaresikkerhet for det norske folk. Det er en billig forsikring som kan tjene hele Norge.