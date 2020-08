Økobønder har opplevd alt fra suksess til fiasko

Litt over tre år gammel fikk jeg mitt livs største sjokk. Endelig hadde jeg begynt å få system i lekene mine. Så kom min to år og to måneder yngre lillebror Willy «svømmende» inn i min lek. Dette var meget irriterende, så jeg skrek: «Det hadde vært mye bedre for oss om vi ikke hadde Willy.» Pappa svart fort: «Det hadde nok vært mye bedre for Willy om vi ikke hadde deg.» Sjokket var stort. Var det virkelig sant? Så klart en sannhet med modifikasjoner. Men igjennom livet har ulikheten vår ført oss begge fremover.

La meg slå fast først som sist, det er heldigvis mye bra med konvensjonelt landbruk i Norge. Man kan ikke si at alt med økologisk er perfekt. Men hva ville det bety for norsk landbruk hvis økologiske varer forsvant?

Da mine foreldre på 90-tallet tok valget om å legge om til økologisk produksjon var det fordi de så muligheter. Muligheter for en mer rettferdig pris for det vi produserte, uten å måtte gjøre veldig store endringer i gårdsdriften. Mye av norsk landbruk er nesten økologisk, men ikke helt. Det vi med sikkerhet kan slå fast er at hvis alle tenker likt, tenkes det ikke mye. Jeg er overbevist om at det er når ulike tankeganger møter hverandre utvikling oppstår. Det er ikke alltid behagelig, men verden er slik.

Jeg er helt enig i at tiden er moden for at økologisk bør sette seg noen nye mål. Det er helt klart et ønske fra mange produsenters side også. I Østfold har vi prøvd å sette nye standarder uten helt å komme i mål enda. Norsk dagligvare og næringsmiddelindustri er komplisert. Hvis kravet til et merke blir for høyt, slutter folk å bruke det, blir vi fortalt.

Man kommer ingen vei uten et mål å jobbe for. Skal forbruker ha en reell valgmulighet må det være et vist volum bak. Ellers vil både svinn og kostnader drepe alt på veien. Derfor bør det være et konkret mål.

Jeg er ikke sikker på om jeg skal drive økologisk fremover. Det er fordi økologisk ikke er en religion, men en måte å produsere mat på. Vi er helt avhengig at forbruker verdsetter og forstår de verdiene økologisk står for høyt nok.

Gjennom årene har vi opplevd alt fra suksess til fiasko, men fokuset har hele tider vært hvordan vi kan dyrke vekster som på best mulig måte gir et helhetlig vekstskifte uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Dette er noe flere og flere konvensjonelle bønder også er opptatt av, og det gleder oss veldig.

Et stort fokus er beiting, og kalven og kuas mulighet til kontakt den første tiden er andre eksempel der økologisk drift ligger langt fremme. I dag er dette lenger fremme i folks bevissthet enn for ti år siden.

Når det gjelder den lave andelen norsk korn i økologisk kraftfôr er dette et rent politisk valg. Man ønsker ikke å prioritere dette nok. Hadde man ønsket det, hadde man klart det. Naturlig nok blir det sånn når flertallet skal bestemme vilkårene til utfordreren.

Skal den norske landbruksfamilien appellere til forbruker trenger vi ulikhetene som utgjør mangfoldet. Hvis ikke står vi der som en trassig treåring uten en bror i livet.