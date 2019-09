Også vi når det blir krevet...

Få historiske hendelser er vel behandlet så omfattende i litteratur og film som annen verdenskrig. Denne krigen er blitt selve referanserammen for hvordan vi forstår krig: Som en kamp mellom det gode og det onde. Jeg har tidligere skrevet i denne spalten om at få kriger passer inn i denne rammen, men dét er ikke temaet her.

Tvert i mot. Kampen mellom godt og ondt strukturerer jo våre tanker på mange områder, og få begivenheter har vel utkrystallisert dette så klart som nettopp annen verdenskrig. Den har gitt oss et nesten uuttømmelig galleri av helter og monstre. Vi beundrer heltene, og skremmes av monstrene. Ikke bare fordi de er monstre, men fordi krigen viste at ellers fredelige mennesker kunne bli nettopp monstre hvis forholdene lå til rette.

Vi spør oss: Hvordan kunne så mange gjøre så mye grusomt? Vi burde også spørre oss: hvordan kunne så mange (heltene) vise så mye mot? Sette sitt eget liv i fare, ofte ofre det, for en sak man ennå ikke visste utfallet av? Hvorfor våget noen, der mange valgte forsiktighet, og kanskje sviktet når det røynet på? Og ikke minst: hadde jeg klart å være en helt i en slik situasjon?

«Kor e alle helter hen?» spør låtskriveren og sangeren Jan Eggum. Etter 1945 har vi i vår del av verden vært så heldige at vi har klart oss uten store helter. Situasjonen har ikke krevd heltemot av oss. Kanskje nettopp derfor fascinerer krigsheltene oss, sabotørene, grenselosene, sjøfolkene...

Vi er blitt så vant til fred, at vi kanskje overser vår egen tids utfordringer. Vi er blitt vant til det makelige, og har lettere for å kreve vår rett, enn å gjøre vår plikt. Som Narcissus beundrer vi vårt eget speilbilde, og synes vi det er tungt å løfte blikket for å se verden rundt oss.

Det er tretti år siden Erik Damman sammenlignet miljøkrisen med de alliertes mobilisering mot Hitler. Fienden er naturligvis en helt annen – ikke en ond kraft utenfra, men våre egne ødeleggende handlinger, understreket Damman, men utfordringen er like stor. Vi kan vel tryggt slå fast at vi ikke har tatt Dammans utfordring på alvor. Vi har foretrukket det behagelige. Stø kurs mot økt forbruk, framfor å ta ansvar foran en truende fare.

«Også vi når det blir krevet», heter det i nasjonalsangen. Når klimaendringene, ressursødeleggelse og annen forurensning truer menneskehetens framtid, er vi villige til å gjøre det som situasjonen krever av oss? Heltene fra krigen kan kanskje sette vår egen ansvarsfraskrivelse i perspektiv. Jeg tror mange av dem rett og slett gjorde det som de følte som et moralsk krav, eller samvittighetens stemme. Når mennesker på flukt fra okkupanten ba om husly på den farefulle ferden ut av landet, kunne man ikke lenger se seg selv i speilet hvis man lukket døra.

Tidligere Venstre-leder Lars Sponheim traff spikeren på hodet da han anbefalte å ta én Syden-tur på to uker framfor to på én uke.

Nå kreves det ikke noe heltemot av oss i dag. Det som må til, er endringer i vår livvsstil som krever mer refleksjon enn mot. Faren ved å handle er null. Vi må begrense vår rovdrift på naturen, redusere forbruket vårt fra et nivå som er historisk og geografisk unikt høyt. Samtidig må vi velge et forbruk som belaster naturen minst mulig. Tidligere Venstre-leder Lars Sponheim traff spikeren på hodet da han anbefalte å ta én Syden-tur på to uker framfor to på én uke. Hvis vi overfører dette resonnementet på flere områder, er vi allerede langt på vei.

Det som kreves av oss er altså ikke livsfarlige flytokter over Tyskland, men å begrense ferie- og jobbflyving vår, ikke livsfarlige turer som grenselos til Sverige, men å ta sykkelen til nærbutikken framfor bil til Strømstad når vi skal handle mat.

Klarer vi å ta inn over oss at vi lever på en klode med begrensede ressurser, og at vi nordmenn må lære å dele rettferdig slik at det blir nok til alle uten at kloden blir plyndret ? Er det vanskeligere å dele enn å ofre livet ? For de aller fleste av oss er det slik at selv en kraftig nedgang i forbruk ikke ville redusere livskvaliteten.

Vi har vent oss til at forbruk skal fylle livet med mening. Satt på spissen, fortsetter vi der vikingene slapp: Vi lever av å plyndre. Kan vi endre denne kulturen til en kultur der det viktigste er å ta vare på, ta vare på hverandre og vår felles jord?

For forfatteren og filosofen Albert Camus var dette temaet livsviktig på bakgrunn av erfaringene fra annen verdenskrig (han var aktiv i motstandsbevegelsen), og atomopprustingen etter krigen. I sin Nobel-tale i 1957 sa han blant annet at «Hver generasjon tror uten tvil at den er utpekt til å forandre verden. Min generasjon vet at den ikke kommer til å gjøre det. Men vår oppgave er kanskje enda større. Den går ut på å hindre at verden går i stykker ».

Vi har fortsatt tid til å lære oss begrensningens kunst uten at det egentlig koster oss så mye. Hvis vi insisterer på å fortsette plyndringstoktet mot vår egen klode, kan neste generasjon virkelig kreves for heltemot.