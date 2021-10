Også biodrivstoff i bomringen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Økt bruk av biogass har meget god klimaeffekt når det fører til redusert bruk av fossilt drivstoff. For det er jo det som er hovedformålet med å fremme fornybare energibærere og kjøretøyteknologier som tar disse i bruk; å redusere bruken av fossilt drivstoff, slik at utslippene av klimagasser reduseres.

Drivkraft Norge mener at dagens virkemidler for å oppnå utslippsreduksjoner ikke er teknologinøytrale. I dag er virkemidlene rettet inn mot spesifikke kjøretøyteknologier og energibærere, istedenfor å være rettet inn mot å redusere utslippene ved å gi like vilkår for alle fornybare løsninger. For å redusere utslippene så raskt og effektivt så mulig, må alle løsninger tas i bruk på best mulig måte.

Annonse

Bærekraftig avansert biodrivstoff har like god klimanytte som biogass, og kan brukes i eksisterende kjøretøy. Det betyr at det er et enormt potensial for utslippsreduksjoner ved økt bruk av flytende biodrivstoff.

Les også: God klimapolitikk gjør deg godt

Drivkraft Norge mener derfor at kjøretøy som bruker 100 prosent avansert biodrivstoff også skal fritas fra bompenger i Oslo, på lik linje som for biogasskjøretøy. Det vil gi et enda bedre tilbud av fornybare løsninger for nyttetransporten, og gi ytterligere insentiv til å bytte ut fossilt drivstoff med fornybart drivstoff.

Da vil utslippene i Oslo reduseres enda raskere enn ved bare å gi biogass fritak. Klarer samtidig Regjeringen-Støre å gjeninnføre biodrivstoff som er klimatiltak i offentlige anskaffelser, så vil det også sikre en mer teknologinøytral og kostnadseffektiv virkemiddelpolitikk enn det vi har i dag, slik at de store utslippskuttene kan starte i dag.