Eiendomsinvestor Christian Ringnes har gitt 200 000 kroner til Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler for å drive valgkamp. Neste mann ut er investor Jan Petter Sissener med 100 000 kroner. Knapt til å tro og illevarslende for Høyre, to velbeslåtte Høyre-velgere rykker ut til fordel for det fordums Bondepartiet med groruddølen som trekkplaster.

Høyre-velgere langs Lysakerelven mellom Oslo vest og Bærum øst har ved de siste valg lagt seg til den taktiske uvane å stemme Venstre for å berge et borgerlig flertall. Det har til tider virket og beveget Venstre så vidt over sperregrensen for utjevningsmandater.

Spørsmålet er om Sisseners taktiske begrunnelse for støtten til Senterpartiet innvarsler en dreining i Frogner-folkets taktiske fokus? Bort fra Venstre og over til Senterpartiet? Etterhvert som erkjennelsen synker inn, at slaget er tapt for Erna.

For som Sissener sier, hvis det først blir et skifte til venstre, gjelder det å gjøre Senterpartiet sterkest mulig. Hvilket er et rasjonelt synspunkt fra et borgerlig ståsted. For Senterpartiet er og blir et borgerlig parti og har aldri vært i nærheten av noe sosialdemokratisk, enn si sosialistisk, som venstresidens ideologer forfeilet har hevdet. Noe mer konservativt enn norske bønder finnes ikke.

Men fjøslukta blir nok for påtrengende for de fine fruer og herrer på Frogner i Oslo. Intetanende som de er om at "Frogner" etymologisk er det samme ordet som det trønderske "frau", som betyr husdyrgjødsel eller kumøkk. For å mildne sjokket, kan det legges til at det også kan utlegges utvidende eufemistisk som den frodige, grøderike jorda (på Frogner hovedgård).

Hestehandler Vedum kan uansett koste på seg det sosialistiske refrenget "seieren følger våre faner" og samtidig føye til Arbeiderpartiets gamle slagord "by og land, hand i hand".