Og kva med Jesus, KrF?

Det er tydeleg at ikkje noko anna parti her til lands skal kunne slå KrF i konkurransen om å bruke pengar på våpenmakt og i militærfagleg kompetanse.

Her skal det satsast vidare på å bygge opp "kapasitet" og "avskrekking".

Avskrekkinga er naturlegvis mynta på våre naboar, russarane, og våre vener og våpenbrør skal vere dei gamle stormaktene i Europa og USA. Alle med ei fortid som okkupantar og undertrykkarar.

Sjøl om også Russland historisk har mykje å svare for, har dette landet opp gjennom tidene vore vår beste og fredelegaste nabostat, – og dei er til og med meir kristne enn vi.

Det finst sikkert bibelsk dekning i Det gamle testamentet for militærmakta som KrF sin talsmann no så ihuga heiar fram, men kva ville Jesus ha sagt?

Hans befaling var jo å "elske" fiendane og å avstå frå vald.

Sjølv om ikkje eg er så veldig kristen, så trur eg at Jesus hadde ein filosofi og eit bodskap her som verda i dag har bruk for, som alternativ til galskapen med atomvåpen, avskrekking og krigsindustri.

Eg tur ikkje at verken KrF eller andre parti i Noreg vil Russland noko vondt med militærmakt.

Men då burde ein slutte å invitere våre våpenbrør med på leike krig mot Russland i våre nordområde. Det skulle tatt seg ut om Canada hadde gjort noko tilsvarande på grensa mot USA.

Fred og venskap oppnår ein aldri med med å ruste seg for krig (ifølge Jesus).