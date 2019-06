Offentlige innkjøp et kraftig verktøy i det grønne skiftet

Ifølge SSB økte Norges utslipp av klimagasser med 0,4 prosent i 2018 i forhold til året før. Norge er et av få land i Europa som har økt sine utslipp siden 1990, og vi ligger dårlig an til å oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen.

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner og om lag en tredel av dette går til bygg og anlegg i stat og kommuner. Når det bygges veier, skoler, omsorgsboliger og sykehus påvirker det samfunnet i mange år fremover gjennom utslipp i bygge- og driftsfasen. Offentlige anskaffelser kan være et kraftfullt verktøy for å redusere utslippene. Derfor må offentlige byggherrer ha en klar miljøstrategi som sikrer så lave CO2-utslipp som mulig.

Norge er det eneste landet i Norden som har en lov som krever at det offentlige skal ta miljøhensyn i sine anskaffelser. Ifølge beregninger gjort av Asplan Viak er det totale CO2-fotavtrykket fra offentlige anskaffelser til bygg og infrastruktur i Norge for over 3 millioner tonn CO2, tilsvarende tre ganger det totale årlige utslippet fra Oslo kommune. Byggematerialer produsert i Norge basert på norsk vannkraft har i stor grad et lavt CO2-fotavtrykk sammenlignet med varer fra andre deler av verden.

Det er derfor overraskende er at import samlet sett utgjør hele 44 prosent av CO2-fotavtrykket til bygg og infrastruktur. Av dette utgjør import av byggematerialer som sement, stål og trelast 18,7 prosent av totalen, mens innenlands produserte byggematerialer står for bare om lag 10 prosent. Dels skyldes det at produksjonen av norske byggematerialer er mer klimaeffektiv enn tilsvarende importerte byggevarer, dels skyldes det at norske byggherrer kun baserer seg på pris og ikke setter miljøkrav til byggematerialer.

Byggebransjen er en tradisjonell bransje og miljø og klima er relativt nye områder som må hensyntas. Klimakrav i offentlige bygg- og anleggsprosjekter kan gi store utslippskutt. Dersom politikerne mener alvor med klimamålene og ønsker fortgang i det grønne skiftet må de bruke dette verktøyet og sette tydelige mål for hvordan offentlige byggherrer skal bidra til utslippskutt og følge opp med god statistikk som måler om regelverket fungerer.