Vi har ikkje hatt adel. Vi har vore sjølveigarar. Landet tilhøyrer oss. Å fjerne odelsretten er å fjerne ein viktig del av det frie Noreg. Odelsretten er nært knytt til heile det komplekse lovverket som det strålar likeverd av:

Allemannsrett, allmenning, sameige, kløyvd eigedomsrett, uskuldig nytterett, hevd og alders tids bruk. Alt dette gjer at vi har gått med eit meir lyft hovud enn dei fleste har kunna i land kringom oss.

Å fjerne odelsretten er som å få ein kniv i bringa. Tvi vøre dei som set fram slike formastelege tankar. Det er historielaust. Det er kortsynt. Det er heilt ute av perspektiv i høve den framtida vi skal møte.

Trass i mange forsøk, vart det aldri føydale tilstandar i Noreg. Først ute med eit omfattande forsøk, var den katolske kyrkja. Ho greidde det nesten, men så kom reformasjonen. Før reformasjonen sat ho på 2/3 av Noreg. Martin Luther gjorde god handel med kongen. Kongen fekk alt godset og Martin Luther fekk sjælene.

Kongen dela ut godset til sine ”vener”. Desse godseigarane greidde stort sett ikkje å sitje på eigedomane. Bøndene gjorde det verdshistoriske meisterstykket å kjøpe heim gardane sine og gjenopprette odelsretten. Såleis er vi den dag i dag fritekne for føydale tilstandar. Jamvel om nokre få gods finst. (Løvenskiold, Treschow. Mathiesen og så bortetter) har ikkje desse godseigarane status som adel.

Vi representerer eitt av dei fåe landa i vår del av verda som ikkje har eller har hatt føydale tilstandar. Det skal vi vera stolte av. At somme politikarar fremjar tanken om å oppheve odelsretten er ikkje berre eit merkeleg krumspring. Det er rett og slett tragisk at slike tankar skal koma opp på nytt. Det er om vi skal seia; 1000 år for seint.

Olav Digre prøvde seg nok på noko slikt, men han fall for bondehæren på Stiklestad.