Mat er eit grunnleggjande behov. Difor er det ikkje så rart at dei aller fleste meinar noko om norsk matproduksjon. Også Unge Høgre, som til stadigheit vil setje norsk landbruk på “blå resept.” Både Venstre og Høgre vil no fjerne odelslova.

Som andremann i ein søskenflokk, der alle kunne tenkt seg å ta over garden, så er me alle tre takksame for at odelslova eksisterer. Odelslova er på mange måtar eit sikkerheitsnett, både for foreldre og born. Det er heller ikkje berre fryd og gammen som følger med å ha best odel. Det er ofte mange tunge, økonomiske investeringar som må til når ein tek over eit gardsbruk.

Heimgarden min har vore i familien i generasjonar, der kvar einaste brukar har hatt sitt å stri med. Men garden har alltid hatt nokon i familien, som ynskjer å drive den. Trass odelslova.

Om me fjerner odelslova, vil gardsbruk i endå større grad havne på den frie marknaden. Då vert det som leiar i Senterundommen, Torleik Svelle seier; “Distrikts-Noreg vert gjort om til eit digert hytteparadis”. Det er diverre sanninga.

Mange drøymer om det romantiske deltids-livet på landet, og presset på landbrukseigedommar aukar. I ei bodrunde vil eg, eller ein anna lokal ungdom, aldri kunne overby vaksne folk, med toppløn, frå sentrale strøk.

Det er ei tragedie kvar gong eit gardssal fører til heising av vimpel, i staden for at plogen fortsatt kan senkast i jorda. Det at vi har reguleringar kring kjøp og sal av landbrukseigedommar i Noreg, gjennom landbrukstakst, og at ein må få konsesjon på gardsbruk, er avgjerande. Det same er bu og drivplikta.

Annonse

Liberalisering og frislepp av desse ordningane vil føre til ei utradering av ein variert bruksstrukur.

I Fjøsvisa til Vømmøl Spellemannslag syng dei “Det strukturrasjonaliserast og det leggast ned, og det vert aldri slutt på det”. Regjeringa har i ytterste grad sett fart på ei slik utvikling. Det er eit politisk ansvar å sikre at vi når dei landbrukspolitiske måla, som Stortinget har vedtake. Det er eit politisk ansvar å oppretthalde ein variert bruksstruktur over heile landet. Dette er eit ansvar dagens regjering ikkje har take.

Som landbuksstudent er det skremjande å sjå korleis næringa byggast ned, bit for bit. Fortsett denne utviklinga er det ikkje mykje igjen av små- og mellomstore familiebruk. Det er ikkje mykje igjen av seterdrift, og landbruk i heile landet heller.

Senterungdommen ynskjer å betre ordningane for unge bønder som tek over gardsbruk. Det må sikrast at Innovasjon Noreg har tilstrekkeleg med midlar til unge i landbruket, for å gjere det mogleg å investere i drifta. Ein må betre velferdsordningane i landbruket, fordi det skal vera levelege yrke.

For å sikre ei grunnleggjande forståing av matproduksjon i folket må me gjennomføre eit kompetanseløft om norsk jordbruk i grunnskulen.

Senterungdommen heiar på ungdom, som vil, kan og får til noko i landbruket. Me heier på dagens, og morgondagens bønder. Eg heier på far min, og bror min som held garden heime i hevd. Og takkar besteforeldra mine, og alle som gjorde det før dei.

Me må legge til rette for at unge i landbruket faktisk slepp til, og får moglegheiten til å produsere mat på drivverdige bruk, over heile landet. Fordi alle treng mat, og den bør vere norsk.