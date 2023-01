Odel framfor adel i fortid og framtid

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det var viktig at eit stort fleirtal stemte imot å fjerna dette vernet i Stortingssalen 12. januar. Stortingsfleirtalet stadfesta dermed at grunnlovsvernet av odels- og åsetesretten høyrer framtida til.

Odelsretten var ein rett som vart oppfatta som viktig lenge før me fekk lover. Det går fram av fleire norrøne kjelder at Harald Hårfagre vart skulda for å ta odelen frå bøndene då han la landet under seg rundt år 870 e.Kr.

Kjelda til åsetesretten finn me i Magnus Lagabøtes landslov av 1274. Odels- og åsetesretten har ført til at me har fått sjølvstendige eigarar i staden for eit system med leiglendingar og godseigarar. Det har gjeve grunnlaget for ei langsiktig forvaltning av jorda som ein ressurs over tid.

På grunn av odelslova kan ein tenkja langsiktig i utviklinga av innsatsfaktorane i landbruket. Ein kan tenkja berekraftig – at ein skal etterlata arealet i betre stand enn då ein overtok det. Det har ikkje minst mykje å seia for den berekraftige og miljøvenlege bruken av norske areal.

Åsetesretten har gjort at det har vore stabilitet med omsyn til kven som skal overta garden. Det har vore med å gje den som har den beste odelsretten, tid til å områ seg før overtaking. Ein har mellom anna kunna ta seg utdanning og fått kompetanse.

Samtidig har åsetesretten lagt til rette for at den som skal overta garden, kan gjera dette til ein pris som kan forrentast av drifta. Slik sikrar åsetesretten at neste generasjon som skal driva jorda framleis kan vera sjølveigande bønder.

Det er ikkje noko grunnlag for å seia at det er odelslova som gjer at me har mykje leigejord. Om ein ser på nabolanda våre viser det seg at det er ein større del leigejord i desse landa. Det er fleire bønder der som ikkje har greidd å halda på garden sin, og som har måtta selja han. Banken står som eigar. Dei sjølve står attende som leiglendingar.

Senterpartiet er i startgropa på å gjennomføra ein landbrukspolitikk som gjer at det er grunnlag for bruk av areal i Noreg på ein berekraftig måte, til beste for innbyggjarane i landet og for den norske bonden. Då er det den generelle landbrukspolitikken me tek tak i – ikkje odels og åsetesretten som er eit viktig fundament for matberedskapen og næringsutviklinga vår.