Ode til bonden

Jeg kan ikke få skrytt nok av det norske landbruket. Jeg er stolt av vårt landbruk. Stolt av den gode maten de produserer. Stolt av den sterke viljen til å få gjennomført, stå på-iver og godt humør. De produserer fantastiske produkter som metter den norske befolkningen. Kjøtt, potet, grønnsaker, korn og ikke minst ull, som vi kan sitte inne på kalde vinterdager, kose oss og strikke fine bruksvennlige klær av.

Tenk, her skal mye mat produseres på de få sommermånedene vi har her nord. Forberedelsene starter mens snøen enda laver ned. Redskaper som trengs i våronn og videre ut i sommermånedene skal pusses og ordnes opp så dem er klare til bruk. For når snøen går, og milde vårvinder tørker opp jorda du pløyde i fjor høst, da har man ikke mye tid å kaste bort. Gjødsla skal ut, harven må i sving og til slutt frøene i jorda, før du fornøyd kan rulle åkeren og tenke: "Nå kan det komme ei lita skur, væte jorda, der det snart spirer og gror til et fint lysegrønt teppe som vokser seg høyere, saftigere og kraftigere for hver en dag, og som til slutt bli høstet til verdifullt vinterfôr." Godt fôr som husdyra gomler og smatter i seg. La vinterstormene rase, snøen laver ned og gradestokken viser minusgrader, men dem har det lunt i fjøs og stall.

Men våren består ikke bare av harving og såing. Mange gjøremål på en gård, sauen skal klippes, lamming, kalving, gjerder skal opp, alt dette mens varme vårvinder kjælent farer over landet og gir oss gode forventninger. Naturen våkner til liv, fuglene kvitrer, linerla tripper i tunet og napper insekter rundt møkkakjelleren. Dyra i fjøset fornemmer dufter av friske gresspirer, dem er lekne og spretne, våren er her. En hektisk, men fantastisk tid.

Jeg er stolt av bøndene, de dyrker jorda, steller husdyra og produserer mat, i generasjon etter generasjon, fører tradisjoner videre, trygghet og forutsigbarhet i slektsledd etter slektsledd. De sørger for at vår flotte kultur og historie lever videre og ikke blir glemt. De tåler en trøkk, er både myk og tøff. De står for mattrygghet. Spis norsk.