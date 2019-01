Men hvis jeg var for eksempel Erna Solberg, Angela Merkel, Xi Jinping, Emmanuel Macron eller Donald Trump, ville jeg skrevet inn ett løfte øverst i almanakken, og sendt det ut som en pressemelding så klar at jeg i all offentlighet ble bundet til å leve opp til det: Bekjempe sulten i verden.

Før fergefri vei fra Stavanger til Trondheim, før ny flyktningpolitikk, før bygging av ny silkevei fra Kina til Europa, før nye handelsavtaler og raketter. Jeg ville skrevet det på hvert månedsblad i kalenderen og haket av for utført oppdrag etter hvert som året skrider fram.

En stor oppgave, men praktisk gjennomførbar. «Sult er ikke noe som oppstår. Den organiseres», skrev Bertolt Brecht. Altså kan også nok mat til alle organiseres. Glem spådommene fra FNs matvareorganisasjon FAO om at vi må øke verdens matproduksjon med 70 prosent. Å utrydde sulten i verden dreier seg om å fylle tomme mager, ikke om å fylle bøndenes lommebøker, agroindustriens ordrebøker eller bilistenes biodrivstofftanker.

Vi produserer allerede nok mat til 11 milliarder mennesker. Hvis den var fordelt rettferdig. Hvis vi ordnet handelen annerledes og reduserte matsvinn og matkasting. Hvis ikke lakseoppdrett og industrielt husdyrhold stakk neven i kornsekkene før de nådde fram til verdens fattige. Hvis verdens fattige småbønder (ca. 500 millioner) fikk tilgang til mer jord, kunnskap, nærmarkeder uten dumpingpriser og litt kapital uten ågerrente. Kort sagt: hvis vi organiserte nasjonal og global landbrukspolitikk noe annerledes. Og det burde vel være statsledernes oppgave.

Underernæring er en kronisk, smertefull og nedbrytende samfunnssykdom.

Det heter at politikk er å prioritere. Det er i dag nesten én milliard underernærte. Underernæring er en kronisk, smertefull og nedbrytende samfunnssykdom. Underernærte barn blir ikke bare radmagre og stopper å vokse. Deres viktigste organ, hjernen, blir også satt varig tilbake. Langvarig sult i barndommen kan aldri hentes inn. Voksne underernærte blir svake og apatiske, ute av stand til fullt arbeid. Ringen er sluttet. Derfor har det absolutte tallet underernærte holdt seg på samme nivå i flere tiår.

I tillegg må vi regne omtrent like mange som lider av alvorlig feilernæring som følge av ensidig kost uten tilstrekkelig med riktige vitaminer, sporstoffer, mineraler osv. Å sette kampen mot sult øverst på dagsorden, burde være en selvsagt prioritering. I alle land. Også våre overfødde velstandsnasjoner deltar i verdenshandelen med mat, og styrer fordelingen av denne livsnødvendigheten. Vi nordmenn importerer over 60 prosent av det vi spiser, spiser for mye, kaster for mye, og lar egne jordbruksressurser gro igjen – uten å skjems.

Politikk er også å ta ansvar. I dagens verden henger alt sammen med alt. Vi må kunne forvente av våre ledere at de handler. Å fordele skyld mellom like land er ikke fruktbart. Skylden hviler både på statsledere i fattige land som heller reiser statuer av seg selv og selger jorda til utenlandske storselskaper enn å støtte egne bønder, og på rike lands statsledere som prioriterer egne kyr og griser framfor sultne mennesker.

FNs tidligere spesialrapportør for retten til mat (merk tittelen!), Jean Ziegler, er minst like klar som Brecht: «Ødeleggelsen av titalls millioner menn, kvinner og barn på grunn av sult, er vårt århundres skandale. (...) Et barn som dør av sult, er et myrdet barn. (...) Men opinionen viser en iskald likegyldighet til denne masseødeleggelsen».

FN-pakten om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er klar når det gjelder ansvarsforholdene, skriver Ziegler: Den « pålegger signaturstatene en plikt: staten må ikke bare selv 'respektere' sine egne innbyggeres rett til mat, den må også 'beskytte' denne retten mot angrep fra en tredjepart».

Retten til mat er en menneskerettighet. I likhet med andre menneskerettigheter er de truet. Ikke bare i praksis (folk sulter, de blir fengslet og drept for sin tro, forfulgt for sin seksuelle legning eller for å mene noe annet enn sitt lands regjering) – men som rettighet i seg selv.

Menneskerettighetene har mistet sin opplagte plass i valg- og festtaler. De koker bort i økonomiske, taktiske og strategiske hensyn. Derfor er det viktig å skrive opp retten til mat – for alle og hver enkelt – øverst på årets liste over politiske nyttårsløfter. Derfor bør de som sitter med makt – og privilegiet – til å handle, utfordres til å se utryddelse av sulten som en etisk plikt.

Naturligvis berører dette økonomiske forhold, maktforhold og ikke minst agronomisk kunnskap og praksis. Det berører også den kampen om biologiske ressurser som allerede er i gang. Alle vil ha sin bit. Soja, korn, sukkerroer, fisk, plankton og alger skal fylle det store tomme rommet som åpner seg når vi må fase ut fossil energi og plast. Men først og fremst må de sultne få fylle sine mager.

Det er det minste vi kan gjør hvis vi ønsker å gå gjennom dette århundret som siviliserte mennesker og ikke vandaler i en verden der – bokstavelig talt – den enes død er den annens brød.