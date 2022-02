Nye sykehus i Oslo berører også distriktene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Planene for nye sykehus i Oslo berører flere enn innbyggerne i Oslo. Over halvparten av pasientbehandlingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) er for pasienter fra andre deler av landet. Ved å samle driften i Oslo vil det være mulig å utnytte kompetanse og ressurser på en mer fornuftig måte. Det vil gi pasientene bedre behandling, og det vil være enklere for andre sykehus å samhandle med OUS.

Les også: Byfolk vil også ha lokalsykehus

De siste ukene er det blitt tegnet et bilde av at staten ønsker å overkjøre lokaldemokratiet i Oslo når det skal bygges et nytt sykehus på Gaustad. Dessverre er det mange som velger å se bort fra at den vedtatte sykehusplanen er godt demokratisk forankret.

I 2014 anbefalte Oslo kommune ikke en løsning med samling på Ullevål. I 2016 pekte Oslo kommune på at delvis samling på Gaustad var den beste løsningen, og at nytt lokalsykehus burde plasseres på Aker. Helseministeren vedtok det samme i 2016.

Annonse

I 2018 vedtok et flertall i Oslo bystyre å støtte planen med et regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Stortinget bevilget lån til nye sykehusbygg i 2019, og saken har siden vært gjenstand for behandling i Stortinget flere ganger med samme resultat.

Det er denne behandlingen og de formelle vedtakene i foretaksmøtet som Helse Sør-Øst forholder seg til.

Les også: Helseforetaksmodellen trenger behandling

Å planlegge og bygge nye sykehus tar mange år. Derfor var det viktig å få politiske avklaringer i 2014. Hvis disse vedtakene blir trenert eller tilsidesatt nå, kan et nytt sykehus bli utsatt i mellom åtte til ti år. Det har vi ikke tid til, og det fortjener ikke pasientene i Oslo, i regionen eller resten av landet.

De vedtatte planene i Oslo er god distriktspolitikk.