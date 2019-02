Nye regler for sal av rå konsummjølk

Her er nokre argumenter:

Sal av rå mjølk til konsum vil vera ein utviding av varesortimentet på mjølkesektoren som vil kunne styrke inntekta til mjølkebøndene . Eg meiner ikkje at industrien kan drive med sal av rå mjølk til forbrukar, til det er mjølka industrien brukar for gamal, men slikt sal i ordna trygge former slik at det kan vera ein tilleggsnæring for enkelte mjølkeprodusenter og utvida det totale mjølkesalet.

I høyringsbrevet kjem det tydeleg fram at myndigheitene vil bruka handelshindringar for å redusere ein risiko. Det er ingen andre råe matvarer som er underlagt slik justis, og dagens mjølk er så rein at den ikkje er farlegare enn mange andre matvarer, t.d. rått kjøt, suchi, rakfisk, røykelaks, salat, spirer, kokt skinke, osv. Det er mange andre matvarer som «kan innehalda bakterier» og kor innsatsen vert lagt i å begrense bakteriene i matvarene. Ingen anna vare er offer for ein liknande salsavgrensing. På dette punktet treng me politikarane sin støtte. Eg forstår at politikarar ikkje kan overprøve den matfageleg eliten sine risikovurderingar på området, sjølv om eg meiner de er sterkt overdrevne, men eg meiner politikarane kan krevja at dei matfaglege utfordringane vert løyste med matfaglege verkemidler, og ikkje med handelshindrande verkemidler. Me må legge all vekt på å sikre god kvalitet, ikkje begrense salet. Mattilsynet legg opp til både strenge krav og begrensa sal. Eg meiner strenge krav er relevante, ikkje salsbegrensing.

Forslaget til ny forskrift vil avgrense salet per gard til 5000 liter i året. Det er etter min meining uklokt, spesielt når det samstundes settes så strenge kvalitetskrav. De ferraste vil ha råd til ein så stor kvalitetsinnsats, strengare enn elitemjølkskravet, for berre 5000 liter mjølk. Eg tenkjer at ein betre løysing kunne vera at ein kunne ha opna for sal av ein mindre mengde direkte frå tanken, t.d. 2500 liter i året , men då med mindre strenge krav. T.d. burde elitemjølkskravet vera godt nok der. I alle år har norske mjølkebønder drukke tankmjølka si utan problem. Det burde telle som det store eksperimentet det er. Så kunne dei som vil satse profesjonelt, kanskje med sal via ein automat med dagfersk mjølk og med eit strengare analyseregime, hatt fri mengde. For om mjølka først er av topp kvalitet, heilt fersk og gjennomkontrollert, kvifor avgrense salet då?

Myndigheitene sine holdninger til sal av fersk mjølk er prega av overdreven frykt for bakterier. Bakterier er også våre gode allierte i livet, og einsidig kamp mot dei er ikkje berekraftig. Heller ikkje ein null-visjon i høve uhell. Alt i livet «kan innhalde sjukdomsfremkallande bakterier» men vi forbyr heldigvis ikkje alt for det. Frykt er ein dårleg rådgjevar.

Eit anna argument er punktet om valfridom. Myndighetene sine synspunkt om rå mjølk er det slett ikkje alle som er i enige i, spesielt ikkje konklusjonane. Det virker som deira ideal er ein steril verd, og de ofrer ikkje fordelane med å drikke mjølka heilt fersk ein tanke, de berre avviser det. Det er uklokt, spesielt når så mange opplever nettopp dette, at de har godt av fersk mjølk. I eit land som Norge som flagger fridom og demokrati høgt er det på tide det vert slutt på handelsdiskrimineringa av ei vare som har fostra opp landet. Det må verta slutt på overformynderiet og ein skal kunne velja fritt den maten ein likar best.

Me har aldri hatt so rein mjølk, aldri hatt så gode metodar for kontroll og for trygg lagring. Likevel lever vi med eit forbod frå 1930-1950 åra. Bøndene må omstille seg til ein ny tid heile tida. Det er på tide matmyndigheitene også gjer det i denne saka, og at det no vert ein endring. Høyringsfristen er 19. februar, dvs om få dagar. Du finner høyringsteksten på Mattilsynet sine nettsider.