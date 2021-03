Nye muligheter i Maridalen

Den nye forpakteravtalen mellom Oslo kommune og bøndene i Maridalen har blitt en vanskelig sak for begge parter. I seg selv er ikke den foreslåtte avtalen dårligere for forpakterne enn mange avtaler mellom private grunneiere og forpaktere, men for bøndene i Maridalen er avtalene klart dårligere enn den situasjonen de har hatt tidligere (mange av familiene har drevet brukene i over 100 år), og skaper utrygghet for framtida.

Les også: MDGs behandling av ni bondefamilier i Maridalen i Oslo er en politisk skandale

Svakheten ved den foreslåtte avtalen er at den verken tar hensyn til dette forholdet, eller til at Oslo kommune ikke har de følelsesmessige bindingene til eiendommene som en privat eier har. Kommunen har ingen barnebarn som kanskje en gang kanskje vil overta brukene... Kommunens «barnebarn» kan best ivaretas gjennom de driftsmessige og miljømessige kravene som stilles til forpakterne.

Fra kommunen hevdes det at forpakternes og deres etterkommeres rettigheter er godt ivaretatt i avtalen. Likevel heter det: "For å sikre likebehandling mener byrådet at alle kontrakter bør lyses ut når kontraktsperioden utløper. Byrådet mener det er viktig å sikre at alle kvalifiserte søkere gis anledning til å søke, særlig fordi de sentrumsnære gårdsbrukene utgjør et offentlig gode som flere har vist interesse for.»

Les også: Over 170 møtte opp for Maridalsbøndene

Dette er en språkbruk som synes lånt fra internasjonale frihandelsavtaler eller en lærebok i New public management og konkurranseutsetting. Jeg tror gjerne at dagens byråd vil vise godt skjønn og sunt bondevett når avtalene skal fornyes, men mens politikere tenker fire år fram i tid, tenker gjerne bønder 99 år framover – eller tre generasjoner.

Annonse

Avtalen, slik den er foreslått, gir for lite av den langsiktighet som landbruket er avhengig av. Selv om overdragelse til neste generasjon har vært tradisjon i Maridalen, har bøndene der også erfaringer med ubegripelig uforstand og grove overgrep fra kommunen rundt 1970 da flere bruk ble tvangsrevet.

Maridalen er verken park eller villmark, men noe som er svært sjeldent i hovedstaden: et årtusengammelt kulturlandskap. Kommunen burde legge til rette for et godt samarbeid med dem som vedlikeholder dette verdifulle landskapet. Her er store utviklingsmuligheter.

Med dagens kunnskap om økologisk og miljøvennlig drift, kunne det åpnes for mer husdyrhold. Bøndene i dalen kunne styrke driftsgrunnlaget sitt (og gjøre kulturlandskapet enda mer variert) ved å samarbeide med kommunen om parselldyrking, pedagogiske aktiviteter og andelslandbruk.

Les også: Når MDG opptrer som adel

Mitt eget parti, Miljøpartiet De Grønne, har mennesker og miljø som motto. I denne saken er det ingen miljøargumenter for å stå steilt på den foreslåtte avtalen, og alle menneskelige argumenter taler for å gi maridalsbøndene den tryggheten de ber om.

Så, Raymond Johansen, Lan Marie Berg og Marianne Borgen: Hiv dere på sykkelen, legg foreslått kontrakt og prestisje i papirkurven, og kom dere opp i Maridalen for å lage en famtidsrettet avtale med bøndene. Jeg er sikkert på at dere vil bli møtt med kaffe, kringle og vafler. En skarp kjøpskål blir det vel også – slik bondekultur og godt naboskap tilsier.