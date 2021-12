Nye muligheter, gamle svar fra Bondelaget

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norge har fått et nytt storting og en ny regjering. Regjeringens Hurdalsplattform har fem sider proppfulle av ambisiøse mål for norsk landbruk. Det viktigste er å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Vi har snart lagt bak oss et år med bondeopprør og galopperende utgiftsvekst i landbruket. Forventningene til jordbruksforhandlingene 2022 er skyhøye blant vanlige bønder.

Etter 70 år med forhandlinger har vi kommet opp på en inntekt på 135 kroner per time. Det er urovekkende lavt. I denne situasjonen er det svært overraskende å lese bondelagsleder Bjørn Gimmings uttalelser i Bondebladet 9. desember.

Han viser her en større bekymring for forhandlingsinstituttet enn for inntektsnivået til sine egne medlemmer. Gimming ønsker at faglaga skal stille krav som harmonerer med stortingets politikk. Det forrige stortinget.

Vi tørr minne Gimming på at det er regjeringen som skal iverksette stortingets politikk. Ikke bondelaget. Faglaga skal strekke denne politikken lengst mulig i retning av det som gagner deres medlemmer.

Et vesentlig punkt i det arbeidet er å synliggjøre hvor stort inntektsløft som trengs for å tette inntektsgapet. Til og med regjeringen skriver gap. Det tar vi som en politisk erkjennelse av at det ikke er et lite hull som skal tettes.

Det er det sittende storting som skal godkjenne kommende jordbruksavtale, så det gir ingen mening at bondelaget vil styre etter gamle kart, som inntektsmålet fra 2017.

En sak kan vi si oss enige med Gimming i. Det er at begge faglaga må ta ansvar.

Det ansvaret skal bestå i å bidra til at politikerne løfter landbrukets inntektsmuligheter opp på nivå med norsk gjennomsnittslønn.

Starten skal gå i jordbruksforhandlingene 2022.