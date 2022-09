Nye innleieregler straffer seriøse bedrifter

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kun virksomheter som har avtale med de største fagforeningene vil kunne benytte innleie. Lovendringsforslaget er med andre ord som bestilt fra LO, og tar ikke hensyn til små og mellomstore bedrifter som driver innen bygg- og anlegg, helse og restaurant- og matbransjen.

Ironisk er det også at regjeringen blokkerer flere veier inn i arbeidslivet når det er mangel på arbeidskraft i hele landet og 250.000 nordmenn i arbeidsfør alder står uten jobb. Fleksible regler gir mange mennesker en fot innenfor arbeidslivet de ellers ikke ville hatt.

Les også: Frykter nye innleieregler vil svekke reiselivet i distriktene

At hele og faste stillinger skal være hovedregelen i Norge er ingen uenige i. Slik er det også i dag. Antall innleide arbeidsfolk på landsbasis er under 2 prosent, men den er noe høyere i byggebransjen.

Det har sin naturlige forklaring i at det varierer når man har store byggeprosjekter og ikke. Det er helt nødvendig å ha muligheten til å leie inn folk til større oppdrag. Dessuten må alle innleide være fast ansatt i sitt bemanningsbyrå, og senest i 2019 innførte Stortinget forbud mot såkalte nulltimerskontrakter og sikret folk lønn mellom oppdrag.

Det er grunn til å frykte mange negative konsekvenser av regjeringens arbeidslivspolitikk. For det første risikerer man økte permitteringer av fast ansatte i perioder det er lite oppdrag. For det andre blir det mer press på eksisterende ansatte som må jobbe mer overtid.

Les også: Frykter nytt lovforslag vil ramme arbeidslivet i distriktene

Videre vil behovet for midlertidig arbeidskraft fremdeles være der, og da må man eksempelvis i byggebransjen ty til flere utenlandske entrepriser for å fylle behovet. Dette er ofte selskaper som ikke har noe forhold til norske lønns- og arbeidsvilkår. Med andre ord: når man forsøker å tette ett hull, tyter det gjerne ut et annet sted.

En annen næring med behov for fleksibilitet, er landbruket. Den er til de grader sesongbasert og bønder har åpenbare behov for å leie inn arbeidskraft i perioder. Det fremstår derfor som et mysterium at Senterpartiet godtar Arbeiderpartiets behov for å stramme inn på reglene til skade for norsk matproduksjon.

Les også: Faste stillinger er ikke alternativet

Regjeringen begrunner forslaget sitt med at det finnes mange useriøse arbeidsgivere og at det trengs en “storrengjøring” i norsk arbeidsliv. Faktum er at Norge har blant verdens mest seriøse arbeidsliv med høy grad av trygghet, regler om likelønn, høy organisasjonsgrad og flate strukturer.

Selvfølgelig skal useriøse arbeidsgivere tas. De skal møtes med tilsyn og bøter. Men å innføre regler som rammer det store flertallet som driver redelig, det er feil medisin.