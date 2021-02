Ny ulvestamme i Gudbrandsdalen!

Nationen er sentral i meningsytringer om både distriktspolitikk og landbruk. Av Nationen er vi som fremtidige medeiere plassert i bås som «millionærene fra Jæren». I denne sammenhengen er vi usikker på om Nationen da spiller på folks glede over at noen selskap har sunn økonomi, eller om det er andre hensikter.

Nationen sin journalist som selv er fra Jæren, burde nok vite forskjellen på Vindafjord og Jæren, men ser seg ikke tjent med å servere fakta. Fakta kan komme i veien for det en ønsker å oppnå, å skape en størst mulig usikkerhet om dette gode prosjektet i Gudbrandsdalen.

Kommentator Hans Bårdsgård henger seg på i dagens Nationen, og vi er fortsatt millionærene fra Jæren. Ulv, ulv!! Han skremte også med at undertegnede ikke kunne garantere Fatland-priser på slaktet i 2022, selv om jeg hadde sagt at det sannsynligvis ville bli veldig likt. Mitt poeng, som er at dette bestemmes av det nye slakteriets styre, unnlot Nationens journalist, tilfeldigvis, å nevne.

Jæder har 125 års jubileum i år, og Fatland er 129 år. Begge er familiebedrifter med aktive eiere, og har sin kapital stående i selskapene. Begge investerer overskuddet i den industrien som skal foredle norske råvarer til norske forbrukere.

For Gudbrandsdal Slakteri AS er det helt nødvendig med kapital for å realisere en ny stor arbeidsplass, for å gi bøndene en ny lokal bedrift som kan styrke trua på framtida. Denne kapitalen kommer garantert som resultat av mye hardt arbeid, om det er Jæder, Fatland eller den lokale bonden som skyter inn penger.

Bedriften kan levere kjøttvarer til reiselivsnæringen i dalen, og mest mulig bør få kvalitetsstempelet Gudbrandsdal på seg. Det skal vi jobbe godt med, i samarbeid med lokale bønder!

Det er heldigvis ikke en ny ulvestamme på vei opp dalen, men det er privat kapital med stort fokus på landbruk som passerte viltkameraet på fredag. Noen fra Jæren, og noen fra Vindafjord. Og vi gleder oss over den store entusiasmen prosjektet har i hele regionen, blant alle de som vil se mulighetene.