Ny regjering - ny retning for jordbruket?

Bondeopprøret har dei siste månadane med stor energi og styrke, sett søkelys på krisa i jordbruket, på elendig økonomi, stor kostnadsvekst, stor lånebyrde og låge prisar. Og ikkje minst eit feil talmateriale, brukt i forhandlingane, som bøndene ikkje kjenner seg igjen i.

Men er det nok å berre kreve meir pengar som skal fordelast gjennom same systemet som har skapt krisa jordbruket er i?

Om målet er å få til eit lønsamt jordbruk basert på utnytting og forvalting av norske jordressursar, med auka sjølvforsyning, matsikkerheit og tilpassing til alle utfordringane klimaendringane gir, må det store endringar til.

Me vil peika på nokre element som må inn i ei ny regjeringsplattform.

1. Jordbruksavtaleinstituttet må reformerast.

Strukturrasjonalisering har vore rettesnor for avtaleinstituttet, og dette har lukkast. Sidan Hovedavtalen vart inngått (1950) er snart 9 av 10 bruk rasjonalisert bort.

At ein aktivt brukte strukturendringar som rettesnor i 1950, kan mange meine var rett, men når føringane mot effektivisering og strukturendringar er minst like sterke idag, fører dette til at ein må bruke stadig meir jord i andre land. Lånebyrda aukar, mattryggleiken blir svekka, distrikta utarma, og bøndene som blir igjen må springe enno fortare.

2. Investeringsmidlar.

Investeringsmidlane må knyttast til det som er hovedmålet, lønsam bruk og forvalting av norske arealressursar i innmark og utmark.

Norge må vektleggje kvalitet, fruktbarheit og arealproduktivitet. Driftsøkonomien må styrkast utan at ein blir avhengig av store tilskot og inntekt utanom bruket. Produksjonsvolumet må stå i forhold til arealressursane. Det må følgjast opp med bevilgningar når staten pålegg bønder store investeringar (f.eks. lausdriftskrav).

Kombinasjonsbrukarane må få sin rettmessige del av investeringsmidlane.

Og det må stimulerast til å ta i bruk jord som ikkje har vore i bruk på lang tid.

3. Bruken av tilskotsmidlar.

Det nyleg oppnemnde Ekspertpanelet for gjennomgang av jordbruksinntekta, må vurdere ei omfattande omlegging av tilskotssystemet. I dag har arealtilskota omlag 30% av budsjettet, noko går til sosiale ordningar, men heile 60% går til produksjonstilskot til liter og kilo. Dette må endrast kraftig.

Til dei som har kome i skikkeleg uføre med økonomien, kan det vera aktuelt med gjeldssanering. Det har vore brukt før.

4. Pris til bonden

I dag er driftsutgiftene 2 milliardar høgare enn det bøndene får inn frå markedet, dette kan ikkje halde fram. Betalinga til bonden må følgje det kostnadsbiletet me har ellers i samfunnet, og pris til bonde må stå i forhold til arbeidet som krevst for å produsere høgverdig mat i ein avgrensa nasjonal marknad.

Volum og kvalitet må i sterkare grad bli teke ut i marknaden.

5. Kjedemakt

Stortinget må vedta ei skikkeleg handelslov som set avgrensingar på kor stor profitt handelsnæringa kan ta.

6. Toll

Stortinget må oppdatere eit svakt og gammaldags tollvern. Smutthola må tettast og handlingsromma som allereie ligg der, må brukast.

7. Økonomi

Skal landet vårt ha håp om ein eigen matproduksjon må økonomien til bøndene kunne samanstillast med andre yrke i landet. Det same gjeld sosiale ordningar.

Inntektsgapet må tettast i denne stortingsperioden (4 år).