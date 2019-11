Ny regjering 2021 – hva med EØS da?

Men galluptallene tyder sterkt på at det kan bli regjeringsskifte etter valget i 2021, med Ap og Sp som makkere, eventuelt med MDG og/eller SV som nytt mannskap.

Annonse

Da vil EØS-saken kunne være sprengstoff internt i regjeringa, siden både SV og Sp er erklærte motstandere av norsk medlemskap og vil ut.

De som mener EØS-medlemskapet er avgjørende for Norges utvikling i nyliberal retning og vil ha endret kursen, bør allerede nå ta diskusjonen i sine partier for å unngå at en regjeringserklæring innebærer at EØS-medlemskapet blir fredet.