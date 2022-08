Ny miljøstandard for skogbruket svikter miljøet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Selv om den nye standarden innebærer enkelte skjerpede miljøkrav, er det store bildet at det meste er som før. Den store svakheten er at kravene er så tøyelige, noe som gir sertifikatholderne stor grad av frihet til å tolke bestemmelsene på sin måte. Uttrykk som «legge vekt på», «søkes unngått», «størst mulig grad» og så videre går igjen og er smutthull for de aktører som ønsker færrest mulig restriksjoner.

«Det er viktig med en bred oppslutning om skogstandarden fordi det vil styrke skogbrukets omdømme blant allmennheten og politikerne», uttalte skogeierforbundets Hans Asbjørn Sørlie om betydningen av å ha med flest mulig organisasjoner i arbeidet. Det er vel dette som kalles grønnvasking.

Les også: Baklengs inn i det grønne skiftet

Og det er vanskelig å forstå hvordan organisasjoner som Sabima og WWF har bidratt til det ved å stille seg bak den nye standarden. Spesielt Sabima, som representerer mange biologiforeninger, bør gjøre en evaluering av sitt bidrag i denne prosessen. Organisasjonen og daglig leder har i mange sammenhenger utvist en forbløffende naivitet i møte med sterke økonomiske interesser.

Les også: Ikke nok med minstekrav i skogen

Det trekkes fram at den nye standarden vil medføre flere lukkede hogster. Så lenge man fortsatt kan vise til økonomi som en premiss, er det høyst usikkert. I de fleste sammenhenger vil tradisjonell flatehogst gi høyere produksjon og økonomisk avkastning for skogeier og vil være det naturlige valget sett fra et skogøkonomisk ståsted.

Begrunnelsen for lukkede hogster er i de fleste tilfeller hensyn til friluftsliv og arter som er avhengig av kontinuitetsskog. Med fasit i hånd, vet vi at økonomi vil trumfe disse interessene, ikke minst hos tømmerkjøperne i deres evige jakt på volum. Det gjelder også i fjellskogen, som ifølge standarden «i størst mulig grad» skal forynges med lukket hogst og småflatehogst. Her er i tillegg den svakheten at fjellskog defineres som skog over vernskoggrensa, selv om fjellskog finnes langt nedenfor denne grensa.

Formålet med vernskogen er et annet enn med miljøstandarden og det er ingen logikk i at disse grensene skal være sammenfallende.

Økokrim har slått fast at truete arter i skog ikke har noen rettslig beskyttelse slik dagens skoglov er utformet. Og ny miljøstandard viderefører det svake vernet for disse artene. Det står riktignok at det skal vurderes å opprette nøkkelbiotop omkring funn av slike arter, men i Buskerud har vi solid erfaring for at det ikke skjer. I tillegg har det vist seg tilnærmet umulig å få innsyn i slike prosesser hos sertifikatholderne.

Kravet om å sette av minst 5 prosent av arealet som biologisk viktige områder (BVO) er utvidet til å omfatte eiendommer ned til 1500 dekar. Siden mange allerede båndlagte områder kan inngå i BVO, vil det neppe bety noen vesentlig endring. Et par kantsoner, en nøkkelbiotop og litt myr- og sumpskog, så er det gjort.

For tiurleiker med minst 15 aktive tiurer skal det nå utarbeides forvaltningsplaner, som også omfatter dagområdene. Så store leiker er i dag et særsyn og omfatter neppe over fem prosent av leikene. For de øvrige 95 prosentene videreføres dagens regler, som ikke stiller krav til hogst i dagområdene.

Les også: Naturvernforbundet krever omlegging av norsk skogbruk

Disse leikene kan en skogeier derfor ødelegge uten å bryte standarden. Og det skjer i stort omfang. Tiurleiker, særlig de litt større i gammel naturskog, vil, forvaltet i tråd med forskernes anbefalinger, ha en betydelig paraplyeffekt og komme mange gammelskogarter til gode.

Myndighetene har bestemt at skognæringen selv kan bestemme hvilke miljøhensyn de vil ta. Ingen kan bli overrasket over at næringen utnytter det for alt det er verdt. Skal det bli reelle endringer må det offentlige få en mye større rolle i skogforvaltningen. I dag er de passive tilskuere. Og vi må få en ny skoglov hvor miljø- og næringsinteresser er sidestilt. Det er her miljøorganisasjonene må sette inn trykket.