Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er tydelig at han ikke har fått med seg hele forklaringen på Q sin resultat nedgang, hvor det i artikkelen i Nationen fremkommer at det er flere faktorer bak vår resultatnedgang, enn kun bortfall av distribusjonstilskudd. For den våkne leser, står dette tydelig forklart i Nationen. 3. august.

Vårt poeng i forbindelse med fremleggelsen av resultatregnskapet for 2021, var å forklare resultatnedgangen fra 2020, samt å påpeke den reduserte konkurransekraften selskapet møtte fra oktober 2021 og som nå forsterkes i 2022, som følge av årlig bortfall av distribusjonstilskuddet på ca. 50 millioner kroner.

Buene hevder at Q kommer med grove antakelser og beskyldninger. Vi forholder oss til det faktum at det var Bondelaget og Tine som tok initiativet til å kutte distribusjonstilskuddet. Det kan Buene selv lese i brevene fra Bondelaget sendt til Landbruks- og matdepartementet og i Tines egne årsrapporter.

Med Landbruksdirektoratet sitt vedtak om å kutte distribusjonstilskuddet trues vår mulighet til å starte konkurransen fra samme startstrek som Tine, fordi Q har en strukturell ulempe med mellomtransport fra meieri til grossist.

Midlertidig bortfall av distribusjonstilskuddet har ført til en kraftig svekket konkurransekraft for Q og et volumtap i både 2021 og nå videre i 2022. Når vi blir utsatt for et slikt angrep på våre rammevilkår, er det naturlig at vi reagerer kraftig. Å kalle dette for en grov anklage faller på sin egen urimelighet. Vi er sikre på at også Tine hadde kjempet med nebb og klør for å beholde essensielle rammevilkår dersom for eksempel innfraktstilskuddet ble tilsvarende truet.

Buene har rett i at Q har fått innvilget en utsatt iverksettelse av distribusjonstilskuddet, men det kan dessverre ikke brukes til å kompensere for den strukturelle ulempen med mellomfrakt før klagen faller i Q sin favør. Taper Q klagen må sannsynligvis alt betales tilbake.

I 25 år ha Q-Meieriene utfordret det gamle Tine-monopolet. Vi forstår at dette har vært brysomt for Tine, og vi kan love at vi vil fortsette kappløpet med Tine. I alle våre år som utfordrer har vi forholdt oss lojalt til reguleringsordningene for melk og målet om landbruk i hele landet. Vi utfordrer i hele verdikjeden og sørger for konkurranse.

Eksempler på at vår strategi bidrar til økt bruk av norsk melk er Skyr, poseyoghurt og skrukork på melkekartongen. Dette har motvirket effekten av at Tine flagget ut 100 millioner liter melk til Irland.

Faglig sett er vi overbevist om at sunn innenlandsk konkurranse er en forutsetning for innovasjon og opprettholdelse av produksjonsgrunnlaget for melk og melkeproduksjon i hele landet. Tine og Buene burde innse at å forverre rammevilkårene til konkurrentene er det samme som å redusere grunnlaget for sunn konkurranse, vekst og nyvinning i meierimarkedet.

Kanskje på tide at Buene forstår at mer konkurranse i meierimarkedet er ønsket av en god del melkeprodusenter, handelen og forbrukerne?