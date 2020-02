Null stjerner til Pollestad

Men når leiaren for næringskomiteen på Stortinget finn det klokt å latterleggjere den internasjonale heideren hardtarbeidande norske kokkar på norske restaurantar får gjennom Michelin-guiden, er det på tide at også Senterpartiet gjer det dei elles er så flinke til å be andre om: stikk fingeren i jorda og prøver å hugse på kvar råvarene kjem frå.

Norske kokkar har greidd noko norske bønder og Senterpartiet ikkje alltid har vore like gode på, nemleg å fortelje suksesshistoriene om det norske landbruket. Norske restaurantar er i verdsklasse fordi Noreg har bønder i verdsklasse som produserer råvarer i verdsklasse. Det er ei historie kokkane på desse restaurantane villig fortel, når nokon gir dei ein mikrofon, og ikkje minst når dei serverer eit måltid.

At desse restaurantane no også får internasjonal heider, er ei gåve til den norske bonden, primærnæringa og distriktsarbeidsplassane, i tillegg til dei som gjer jobben på kjøkkenet.

Utspela til Senterpartiet om elitisme, sentralisering og Oslo-arroganse er så føreseielege at eg sjeldan blir overraska over dei.

Det bør vere ei gladnyheit for ein næringspolitikar frå Senterpartiet også, sjølv om han heller vil ete seg mett på Grandiosa. Som det ikkje er noko gale med, all den tid grandisen også er eit produkt med råvarer frå norsk landbruk, produsert med høge kvalitetskrav.

Norsk landbruk er leverandør av kvardagsmat og festmat. Dei fleste av oss et fleire måltid med Norvegia på skiva enn vi et middagar på Michelin-restaurant i løpet av livet.

Før jul kosta eg på med den opplevinga det er å ete middag på Credo i Trondheim. Det var ikkje ein pinsett å sjå, men ein italiensk kokk som entusiastisk fortalde meg om råvarene restauranten fekk frå to gardsbruk på heimplassen min, Orkdal, og kvifor desse råvarene var så viktig for kvaliteten på måltidet.

Absolutt eit føredrag Geir Pollestad burde koste på seg, for her har han opplagt noko å lære. I restauranten var det ei blanding av trønderar og turistar, som alle fekk ta del i ei historie om kvar maten kjem frå, om verdien av den gode norske råvara, mellom anna henta frå den dyktige norske bonden som driv jordbruk på ein berekraftig måte.

Eg kjende meg både stolt og mett då eg gjekk derifrå. Og alle vi som var til stades skjønte at opplevinga ikkje ville vore mogleg utan norske bønder og fiskarar.

Norsk landbruk fortener verkeleg den klappen på skuldra som stjernedrysset til norske restaurantar trass alt er. For landbruket vårt er både frosenpizza og Michelin-stjerner, både Norvegia og VM-gull i ost. Det er ei breidde vi må femne om, og den breidda som gjer at fleire kan ha arbeidsplassen sin innanfor jordbruket, i heile landet, der jorda ligg.

Å ha matinteresserte på laget er berekraftig for norsk landbruk. Langt meir berekraftig enn å konstruere eit klasseskilje i matfatet, mellom det urbane og det rurale, mellom vanlege folk og ein elite, slik Pollestad gjer.

For når eit samla norsk journalistkorps la ballen klar til smash for dei som ville fortelje positive historier om norsk landbruk, greidde altså Pollestad å bomme.

Beklagar, det blir null stjerner herifrå.