NRK P1: Radio for folk flest

Det stemmer at det gjort endringer på NRK P1. Først og fremst har vi endret på tider og rekkefølge, sånn at vi i større grad klarer å treffe flere med relevant innhold. Det gjør vi gjennom nye gode program, som for eksempel Dagens og Landsmøte.

Det er viktig at NRK P1 også i framtida er like viktig som vi har vært i den stolte historien vår. Derfor har vi gjennomført en rekke lytterundersøkelser. Disse forteller oss at publikum ønsker nyheter tidligere på dagen, og derfor har vi nå nyhetsmagasinet «Dagens» fem dager i uken fra kl. 13-14.

I programmet har programleder Mathias Nylenna den første måneden både intervjuet statsministeren, og vi har pratet med Katrin Glatz Brubakk, en barnepsykolog som jobber med traumatiserte barn i Moria-leiren. Mathias har også snakket med Ida Spjelkavik og Åsmund Aukrust om hvordan de som overlevde terroren på Utøya ser på dramaserien om 22. juli. Alt dette er viktig og aktuell journalistikk. For meg er det underlig å kategorisere det som skravleradio.

På dagtid kan lytterne nå høre Landsmøte, hvor de blir kjent med nordmenn over hele landet. Programleder Rune Nilsons hyllest til våre brøytebilsjåfører er ikke bare underholdende og rørende, det er viktig å heie fram disse hverdagsheltene. Videoen som ble laget av lytterbildene av brøytebiler er i skrivende stund delt mer enn 1200 ganger på Facebook.

Samtidig som vi har flyttet nyhetsprogrammet tidligere på dagen, har vi nå et mer underholdende program på ettermiddagen, i tråd med det behovet lytterne har fortalt oss at de har. Likevel har vi økt andelen nyheter fra Dagsnytt i dette tidsrommet, i tillegg til oppdateringer om vær og trafikk. HC og Andrea sender fra Fredrikstad, men tar hele landet i bruk i programmet.

Felles for alle disse programmene er at de sendes direkte. En av grunnene til det er at når det skjer noe viktig, så slipper nyhetene til øyeblikkelig.

NRK P1 er landets desidert største radiokanal. På hverdager samler vi ca. 1,3 millioner lyttere. Det gjør vi fordi vi har et innhold svært mange liker og blir engasjert av. Blant annet har vi seks timer lokalsending i beste sendetid hver dag. Det betyr mye for svært mange.

Tidligere hadde NRK P1 som oppgave å samle alle lytterne. Med digitaliseringen av radioen har vi nå flere kanaler å spille på: NRK Nyheter, NRK P13, NRK Jazz, NRK Sport, NRK P2 og NRK klassisk har alle et voksent publikum. Og ikke minst NRK P1+, som er skreddersydd for de eldste lytterne, under mottoet «stemmer du kjenner».

NRK P1 skal være en bred, stor og folkelig radiokanal for voksne: Allmenn radio for folk flest i Norge. Og derfor må vi hele tiden endre oss – for å treffe lytteren best mulig med det viktige radioinnholdet.