Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Hvem skal fortelle hva som skjer i nord», spør tidligere redaksjonssjef i NRK Finnmark, Torill Olsen, i et innlegg i Nationens nettutgave 20. september.

Det skal media, deriblant NRK, er vårt svar til det. Og det gjør vi.

Olsen etterlyser dekning av Øst-Finnmark, og kritiserer riksmediene, og spesielt NRK, for ikke å «lage vesentlige saker fra utenfor allfarvei».

«Lokalmedia har altså ikke ansvaret for å være nyhetsdekkende for en hel nasjon. Det er det først og fremst Norsk Rikskringkasting som har. Du vet, den kanalen som folket i Norge betaler for å få reklamefritt og «uhildet» informasjon fra. Men det forutsetter at de må forstå hvor viktig dette området er. Noe de åpenbart ikke gjør. For en del år siden trakk NRK ut brorparten av sine journalister fra Øst-Finnmark. Skjer det store ting sendes folk fra Alta 6 timers kjøretur unna eller fra Tromsø 10-11 timers kjøretur unna».

Annonse

Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at vi ikke forstår viktigheten av området. Det er riktig at NRK har omdisponert deler av redaksjonen i Finnmark og at det er færre NRK-journalister i Øst-Finnmark i dag enn det var i tiden hun selv var ansatt.

Likevel har vi fortsatt seks journalister i Vadsø og Kirkenes som daglig leverer nyheter på nett, mobil, TV og radio. Noen saker store, noen saker små. Som tilfellet er for alle andre distriktskontorer i NRK, for øvrig.

Samme dag som innlegget hennes ble publisert jobbet våre journalister i Kirkenes med saker knyttet til hvordan det kommende regjeringsskiftet vil påvirke Norges forhold til Russland. Dette temaet ble behørig omtalt i både radio og på våre nettsider, og innfrir i våre øyne relativt mange av vesentlighetskriteriene som Olsen etterlyser i journalistikken.

Et par dager i forkant av dette fortalte vi historien om hvordan lokalsamfunnet i Kirkenes har slått ring rundt og samlet inn penger til russiske fiskere som mistet alt de eide i båtbrannen i Kirkenes. Vi har også i samme tidsrom vist bilder og fortalt fra Vestre Jakobselv – en av mange elver i Øst-Finnmark som er hardt rammet av pukkellaksinvasjonen denne sommeren. En definitivt vesentlig sak for både miljø og lokalbefolkningen, mener vi.

Olsen viser også til en hendelse sist vinter hvor strømmen ble borte på Nordkinnhalvøya – en hendelse hun etterlater et inntrykk av at det tok lang tid før NRK lokalt og nasjonalt fanget opp. Faktum er at det i dette tilfellet gikk 50 minutter fra Gamvik kommune sendte sin pressemelding kl 22.40 til informasjonen var publisert på nrk.no sin forside rundt klokken 23.30. NRK fulgte opp nasjonalt både på nett, tv og radio i tiden etter.

Vi kan dokumentere at vesentlige historier fra Finnmark i dag når bredere ut enn de gjorde tidligere. I løpet av ett år har historier fra Finnmark nådd rundt 33 millioner sidevisninger (2020). NRK forteller vesentlige historier fra Finnmark. Vi forteller hva som skjer i nord.