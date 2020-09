Norturas slakteri på Gol må opprettholdes

Småbrukarlagene i Buskerud og Oppland er svært kritiske til rasjonaliseringsiveren i Nortura og mener det er feil å legge ned avdelingen på Gol. Vi er sikre på at Nortura har vurdert argumenter for og mot nedleggelse, men vi vil allikevel benytte anledningen å fremheve noen avgjørende argumenter mot nedleggelse.

Småbrukarlagene er innforstått med at Nortura hovedsakelig må drives etter bedriftsøkonomisk tankegang. Dessverre er det slik at det er vanskelig å beregne den økonomiske effekten av viktige, og etter vårt syn, avgjørende argumenter mot nedleggelse.

1) Dyrevelferd – økt stress for dyrene

a) En nedleggelse på Gol vil medføre lengre transportdistanser, ikke bare for Buskerud men for Valdres og Gudbrandsdalen også da mange lam derfra leveres til Gol. 8 timersregelen for transport av slaktedyr kan bli vanskelig å overholde, særlig i de tilfellene det er samlasting. Distansene blir etter hvert så lange at det kan komme krav om 2 sjåfører per bil for å ivareta kjøre og hviletidsreglene.

b) Større dyretetthet på de gjenværende slakteriene

Forbrukerne er i stadig større grad opptatt av dyrevelferd. Ethvert tiltak som kan virke negativt på dyrevelferden kan føre til at forbrukerne velger andre produkter en Norturas.

2) Tap av eiere – manglende nærhet til lokalt slakteri

I tillegg til dyrevelferdsperspektivet setter mange bønder pris på en nærhet til slakteri for retur og nisjeslakt. Vi er redd mange eiere vil velge andre slakterier som ligger nærmere.

3) Økt sårbarhet

Årets utbrudd av covid-19 har vist at vi må tenke nytt når det gjelder beredskap. Få enheter gjør Nortura svært sårbar, og en begivenhet som slår ut et av de få gjenværende slakteriene, kan få store økonomiske og ikke minst dyrevelferdsmessige konsekvenser. Det er ikke å forvente at Staten vil bidra med midler på sammen måte som i år.

4) Landbruket, inkludert Nortura, utfører et samfunnsoppdrag som går ut over det å produsere mat til befolkningen. Det viktigste her at matvaresikkerhet. For dette mottar landbruket midler over statsbudsjettet og beskyttelse mot billig utenlandsk konkurranse. Vi mener Nortura i denne saken glemmer dette ansvaret noe som undergraver berettigelsen til landbrukspolitikken.

5) Tap av lokale arbeidsplasser er bekymringsfullt i seg selv og kan føre til tap av lokal kunnskap.

Som vi skriver over forstår vi at Nortura må forholde seg til gjeldene rammebetingelser. Rammebetingelser er politikernes ansvar og vi krever at de nå kommer på banen og bidrar slik at slakteriet på Gol kan bevares.