Å foreslå å legge ned et velfungerende slakteri i graslandet Nord-Gudbrandsdalen og transportere virksomheten til Rudshøgda tyder på at tankegangen henger igjen i forrige århundre.

Jo mer storindustrielt, kunstig og fjernt produksjon og foredling av kjøtt foregår, desto flere folk kommer til å slutte å ete kjøtt. Og det er ikke bra, verken for klimaet, miljøet, handelsbalansen eller den nasjonale matsikkerheten.

«Gras-kaker» som hensiktsmessig folkemat er ikke oppfunnet, derfor må kjøtt som er basert på beitebruk inngå som en del av kostholdet til folk i Norge. Å styre det norske landbruket videre i retning av det kontinentale industrilandbruket er ut fra alle relevante hensyn feil strategi.

Senterpartiet gjør det for tida eventyrlig godt på meningsmålinger og lederen forklarer det med at «vi vil utvikle heile landet, medan regjeringa sitt svar er stordrift og sentralisering» (Klassekampen 9.11.2019). Så nå er det om å gjøre for Trygve Slagsvold Vedum og alle andre gode krefter å benytte den innflytelsen de har for å hjelpe Nortura-ledelsen på riktig kurs mot framtida!