Nortura – stordrift på avveier?

Av en rekke grunner, både for bøndene og familien, har jeg valgt å kjøpe en del matvarer direkte fra gard.

Og det gir ren og god mat til en fornuftig pris – inntil jeg fikk siste faktura for to lam. Lammene kostet kun 1436 kroner, så det var greit nok, men så hengte Nortura seg på med følgende: Kjøring kjøtt (transport, ekspedering retur/nisje, finpartering med fårikålkjøtt, emballering småfe, returkostnad småfe, samlet til den nette sum av kr. 1371, 20 + mva som ga kt 156,88.

Hadde man gått til kjedene, hadde prisen kanskje vært det halve. Hva er det som er riv, ruskende galt? Sjefsskifte er knapt nok. Her gis det ikke mange muligheter til å skaffe seg kortreist mat til en riktig pris for bonden og forbruker. Bondens egne bedrifter henger seg på og forsyner seg av «matfatet» på en høyst ublu måte, slik at bonden mister enhver mulighet for å selge direkte. For de kan ikke slakte på garden.

En ser jo at Nortura har og får problemer etter hvert som de eser opp og drives ut av bøndenes styring og kontroll. Jeg er veldig tilhenger av samvirketanken (en mann en stemme) i motsetning til A/S (kapitalen rår). Men utviklingen også for samvirkene til bøndene synes å gå i den retning som professor Borgan sa om alle organisasjoner: Enhver organisasjon synes å utvikle seg til å bli et mål i seg selv.

Bøndene mister kontrollen både over egen foredling og utbud av sine hardt oppslitte produkter. I detaljhandelen driver kjedene, som ingen politiker til nå har våget å angripe, der de øker sine private formuer år for år. Og bonden sitter igjen med en avviklingslønn. Selvsagt til skade for oss forbrukere, landets beredskap og antall bønder som synker og synker.

Og følger man landbrukspolitikkens herjinger med norsk matproduksjon videre, kan en føye på med fortsatt storutbygging, småbrukere slutter, utmark blir ikke høstet, en delvis ukontrollert import, fulle lagre, rovdyrsvermeri på utmarka og sauebønder som gir opp. Og da kan man endatil «bevise» at rovdyrtapene går ned. Jordvernet bør ikke nevnes på annen måte enn da ekspedisjonssjef Normann gikk av, uttalte han at det kanskje ville være et rimelig vern så lenge Landbrukskontorene fungerte med de gamle jordbrukssjefene – men deretter!

Ja, det har vi jo sett. Kornsiloene er enda ikke oppe.

Det sies at dyktige, bredt samfunnsorienterte fylkeslandbrukssjef Time så en ung bondelagsleder inn i øynene og sa: «Eg er så gamal at eg trur eg slepp sult, men du kjem til å oppleve det.»

Tygg på den så lenge du har litt sauekjøtt mellom tennene.