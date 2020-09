Nortura stimulerer til levering av lam når etterspørselen er størst

Han spør om Nortura har tenkt på at det går an å øke pris til produsent i høgsesongen. Det har vi tenkt på. I Nortura har vi ei prisløype som stimulerer til levering av lam når etterspørselen er størst. I årets sesong er forskjellen 10,70 kroner per kilo mellom høyeste og laveste pris.

Les innlegget til Ottar Endresen Helleland:

Han spør også om det er en idé å kutte ut annonseseriene der man oppfordrer til å levere stadig tyngre og fetere lam. Her er det behov for en nyansering og forklaring. Kvalitetstilleggene og prisingen i Nortura stimulerer til å levere slaktemodne lam, det vil si lam med fettgruppe rundt 2+/3-, med en slaktevekt på minimum 15,1 kg.

Da kan lammene som regel brukes til for eksempel pinnekjøttråstoff. God kvalitet fremmer salget og det blir mindre lam til regulering. Nortura ønsker ikke å stimulere til levering av små, magre lam som har potensial til å bli et kvalitetslam med litt sluttfôring.

Vi opplever for øvrig at Norturas-sauebønder er flinke til å ta til seg markedssignaler. I årets sesong har vi hatt 100 prosent markedsdekning og god balanse mellom slakting og etterspørsel i alle uker, med unntak av underdekning av lam i uke 36. I en naturbasert næring, der temperatur, vær og vind spiller en viktig rolle for om det er mulig å sanke sau, og om lamma er slaktemodne etter en beitesesong, er dette ganske små avvik.