Forhåpentligvis har de også tenkt nøye gjennom vedtaket som ble gjort, der Otta-anlegget fikk beskjed om at de ikke lenger er velkommen som slakteri. Forhåpentligvis ser de lenger enn konsernledelsen hva gjelder viktige og synlige tegn i tiden, slik at de ikke fortsetter en umusikalsk utvikling på tvers av disse.

Forhåpentligvis greier de også å se framover på de verdiene som skapes utenfor de store sentralanleggene, og som ikke er direkte knyttet til rent økonomiske vurderinger. Jeg skal forsøke å skissere noen vesentlige punkter.

• Det er betydelig og sterkt økende fokus i befolkningen på lokalprodusert mat. En nedlegging av Otta-anlegget torpederer dette. Turistbedriftene og lokalmatprodusentene i Oppland, som er Norges største turistfylke, vil uten tvil nyte godt av å kunne markedsføre seg som brukere av lokalt slaktet kjøtt og dermed bidra til å holde kjøttforbruket oppe.

• Det er en sterkt økende trend rundt «kjøttskam»-begrepet. Dette er blant annet forårsaket av en manglende forståelse i befolkningen for transport og slakting av husdyr. Denne trenden vil bare forsterkes jo lengre transportavstandene blir.

• Transport av dyr er ikke det samme som å transportere spiker eller ved. Storfe (og spesielt kyr) er den dyrearten som har det tyngst under transport. Det er ingen gevinst dyrevelferdsmessig å øke transportavstanden for storfe, og det er absolutt ingen unnskyldning for å kunne legge ned Otta-anlegget at man allerede i dag transporterer dyr i Norge helt opp imot 8-timersgrensen, og at gris og småfe allerede transporteres fra vårt område til Rudshøgda.

• Rekruttering til slaktefaget har aldri vært noe problem for Otta-anlegget. Ungdommer har stått i kø for å få seg jobb, og de som har fått, blir oftest værende i lang tid og bidrar til utvikling av kompetanse og et usedvanlig godt arbeidsmiljø.

• Beredskapstanken må ha vært totalt fraværende i forbindelse med vedtaket. Å skulle basere seg på å slakte storfe på kun ett anlegg på Østlandet er direkte risikabelt, og baserer seg på at «går det, så går det». Hva med den dagen det skjer en alvorlig hendelse (brann, totalhavari på utstyr, smittsom sjukdom)?

Det har vært skrevet mye om at Norge og norske bønder trenger samvirket for å sikre et velfungerende landbruk spredd over hele landet. Da er det ytterst frustrerende at Nortura – bondens selskap – skyver egne medlemmer fra seg med vedtak uten musikalitet. Nortura – det er ingen skam å snu! Og la ikke «Nortura-skam» bli årets ny-ord i Oppland!