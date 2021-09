Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et leserbrev til Nationen skriver Jens Eide og Kjell Ove Oftedal at Nortura er med på å rasere det norske distriktslandbruket og er medskyldig i at de små gårdsbrukene blir tvunget til å legge ned.

Jeg vil først av alt takke for engasjementet. Også vi i Nortura er bekymret for inntektsgrunnlaget til bøndene, også de små som er bosatt utenfor husdyrtette områdene. En av Norturas hovedoppgaver er å sikre et spredt jordbruk og matproduksjon i hele Norge. Alle vurderinger vi gjør og beslutninger vi tar, har som formål å gjøre det mulig å produsere egg og kjøtt i hele landet.

Debatten Eide og Oftedal trekker opp er viktig og riktig. Men de snur saken på hodet når de konkluderer med at Nortura har en bevisst strategi for å bygge ned distriktslandbruket. Det er ikke slik at Nortura tilbyr forskjellig pris til små og store produsenter. Nortura tilbyr lik pris, men i tillegg tilbyr vi tilleggsytelser for effektiv og rasjonell leveranse. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi Nortura er utsatt for konkurranse fra slakterier som ikke har en forpliktelse til å ta imot egg og slakt fra alle bønder i hele Norge.

Nortura har mottaksplikt og sørger for at det er mulig at bønder i hele landet har mulighet til å få solgt sine husdyrprodukt. Utgangspunktet for pris til produsent er lik pris for kjøtt av samme kvalitet, men vi tilbyr også pristillegg for å motivere produsentene til mest mulig effektive leveranser.

Konkurransen i tilførsels- og sluttmarkedet for kjøtt er tøff. Nortura må være en attraktiv samarbeidspartner for alle produsenter. Derfor brukes enkelte tilleggsytelser for å sikre tilførsler i et svært konkurranseutsatt marked. En solid posisjon i tilførselsmarkedet er helt avgjørende for å kunne utøve markedsregulatorrollen på en god måte slik at også de små produsentene i distriktene skal få levert sine slaktedyr.

Avslutningsvis vil vi si at vi forstår bekymringen som trekkes opp i leserbrevet. Vi tar til oss innspillene, men vi opplever at spissformuleringene fører til at baker blir rettet for smed. Forutsetningen for at vi skal greie å bidra til egg og kjøttproduksjon i hele Norge er at Nortura både kan konkurrere om bondens leveranser på pris og vilkår, samtidig som vi har en effektiv industristruktur som setter oss i stand til å konkurrere om hylleplass for produktene.