16. april i 2010 var ein merkedag med stort positivt forteikn i Gudbrandsdalen. Da snudde Tine i siste liten og vedtok å halde fram med produksjon av G-35 på Tine Lom og Skjåk, som einaste anlegg i Gudbrandsdalen.

Den 5. desember 2019 vart ein merkedag med stort negativt forteikn. Nortura valde å legge ned anlegget på Otta. Produsentar i Gudbrandsdalsmat ser på vedtaket til Nortura med stor sorg. Mange av oss er Nortura-medlemar og har levert slakt til Otta-anlegget, og mange av oss har hatt eit svært godt samarbeid med Otta-avdelinga for å få tak i råvarer til ulike produksjonar.

Nedlegging av Nortura Otta er svært vanskeleg for dei aller fleste i Gudbrandsdalen og vidt ikring. Dette er viktige kompetansearbeidsplassar som vi treng fleire av, ikkje færre. Noko svært viktig i verdikjeda vår blir burte. Ein kjenner på ei usikkerheit og lurar på kva skjer nå?

Ei slik dramatisk hending gjer at nye tankar må tenkast og nye grep må takast. Vi er alle produsentar som er opptekne av samarbeid og synest samvirketankegangen er god. Dei store samvirkeføretaka har fjerna seg frå den enkelte produsent som eig selskapet og frå forbrukarane, og vorte store konsern som er omfattande å drifte.

Tine tok ikkje sjansen på å legge ned det siste ysteriet som produserte gudbrandsdalsosten i dalen. Omdømmetapet vart for stort. Slik tenkte dessverre ikkje Nortura.

Lokal mat og local food er omgrep som er kjent verda rundt og som ein forbitt med viktige verdiar som matvaretryggleik, god dyrevelferd, småe produsentar og gode og ekte historier. Vi har to retningar innan matproduksjonen i Noreg. Den eine retninga går mot industriproduksjonen og den andre mot småskala matproduksjonen.

Annonse

Grensa for kva som er kva er ikkje lett å setje, men det vi veit er at verdiane som ligg i småskala produksjon ikkje er lett å overføre til industriproduksjon, sjølv om det blir gjort mange forsøk på det frå mange hald.

Da Gudbrandsdalsmat SA vart stifta i 2006 var det nett dette som låg bak.

Det var behov for eit mindre samvirkeføretak i Gudbrandsdalen som kunne ta seg av sal og distribusjon for lokalmatprodusentane. Ved oppstart var det 17 produsentar i Gudbrandsdalsmat SA, per i dag er det 28 små og mellomstore produsentar i heile Gudbrandsdalen.

Vi er eit salsapparat for storhushald og daglegvarehandel og jobbar kvar dag med desse marknadane. Det er klart dette ikkje er nokon enkel jobb, men vi har skapt ein salskanal som er viktig for produsentane våre. Det har vorte ei konkurranse i alle ledd både på produkt, sal, distribusjon.

I alle ledda har vi sett på dei store samvirkeorganisasjonane som viktige og heilt nødvendige samarbeidspartar. Når Nortura vel å legge ned anlegget blir ein fot burte.

Vi trur framleis det er moglegheiter i framtida i Gudbrandsdalen. Reiselivet er i vekst og vi har mange dyktige både råvareprodusentar, vidareforedlarar og kokkar. Dette er ein god miks! Gudbrandsdalsmat SA heier på råvare og matprodusentane i Gudbrandsdalen og vil gjerne vere med i den vidare planlegginga om å få til lokal slakting og foredling av storfe og gjerne fleire dyreslag i dalen.

Vi har erfaring i å drive samvirke i mindre skala og med lokalt sal og distribusjon. Lokal verdiskaping i framtida er ei utvikling vi vil vere med på.