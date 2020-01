I flere tiår har kapital og politikk gått hånd i hånd for å få reist det mektige Nortura-tårnet. Nå står det og vakler, og er i fare for å ramle sammen og skape en babelsk forvirring av dimensjoner.

Nortura har uttrykkelig vedtatt og sagt at de ikke vil drive avdelingen på Otta. Som tillitsvalgt har jeg kjempet for Nortura på Otta. Når Nortura likevel fatter sin beslutning, tross aksjoner, argumenter, analyser, så kan vi ikke gjøre annet enn å leite etter et alternativ. Jeg skulle ønske at Nortura ville være med oss videre. Men det vil de ikke, de har tatt andre valg. Derfor:

Det haster mer enn noen gang å få bygd et nytt samvirkeslakteri på Otta. Det hersker ingen tvil om at Nortura er inne i en kjempekrise. Rundt 2010 måtte alle medlemmer "låne" Nortura 12.000 kroner. Til orientering kan jeg opplyse om at det nå 10. januar 2020 kom en børsmelding om at Nortura har måttet ta opp et lån på 100 millioner som skal tilbakebetales innen dette året er omme, 10. desember.

Nortura sitt tidligere låneopptak på 500 millioner beviser jo at noe er fundamentalt galt med styringen. Dette er et veldig spesielt lån når halve beløpet kan godskrives som egenkapital. Grunnen til at selskapet tar opp lånet er ifølge pressemeldinga fordi de er i brudd med noen av bankenes lånevilkår. Så hvordan kom selskapet i en sånn situasjon? Noen eksempler:

I 2015 ble Hærland ferdigstilt. Skulle koste 350 millioner, kom på 770 mill. før tap i retten.

I 2016 hadde Nortura et godt år uten tull. Resultat på 461 millioner og omsetning på 23 mrd.

I 2017 var resultatet på 70 mill. Problemene var – Pakk i papp og lagersvinn og implementering av SAP.

2018 er resultatet nede på 26 millioner. SAP belaster fremdeles og det er tatt en pensjonskostnad på 96 mill.

Feil i kalkyler og dårlig oppfølging av prosjekter siste 5 år: Minst 1 milliard tapt for Nortura.

Det er bedring i 2019, men det er ikke tvil om at mye av bedringen skyldes for lave utbetalingspriser til oss leverandører og eiere. Det er en av hovedårsakene til at store ammekuprodusenter går over til å levere til private.

Videre kunne jeg vist til en rekke faktorer som fører til svært dårlig inntjening og et meningsløst dårlig omdømme, blant annet flere konserndirektører som har gått av og fått store millionsummer med seg. En av dem sitter nå som styreleder i et selskap som for en tid tilbake fikk tilslaget på en millionkontrakt på inntransport av dyr til Nortura, uten at det var ute på anbud. Dette satte lokale transportører i en svært vanskelig situasjon, og mange mistet jobben lokalt på grunn av dette.

Nå må vi vise at vi er av «hel ved». Vi må igjen starte et ekte samvirke på nytt. Grunnleggeren av det Tyske Bosch selskapet, Robert Bosch sa: «Jeg vil heller miste en handel, enn å miste tilliten til mine kunder».

Denne tankegangen må ligge til grunn for det nye slakteriet på Otta.