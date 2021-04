Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Få bort gammelskogen (som det burde vært «parkeringavgift» på), og plant ny skog som sulter etter mer CO2. Vi kan greit doble avvirkningen fra norske skoger, men da må landbruksministeren ta i bruk Skogloven, som kort sagt sier at gammel skog må hogges, og ny må plantes!

Det er på høy tid. Tilveksten den siste 5-års perioden har begynt å gå ned, og omtrent halvparten av skogarealet er dekket av gammel, hogstmoden skog.

Deler av denne gammelskogen er i ferd med å tape sin verdi på grunn av råte, tørke, billeangrep med videre. Å ikke gjøre noe med dette er dårlig skogskjøtsel, dårlig naturforvaltning, og langt fra optimal utnyttelse av en av våre største naturresurser.

Men det verste er at myndigheter og politikere sitter helt passive, og ser på at skogen ikke blir brukt aktivt i kampen mot vår tids største utfordring: Klimaendringene. For trevirket er klimanøytralt så lenge vi ikke avvirker mer enn det som tilsvarer tilveksten.

Den årlige avvirkningen må i løpet av få år økes fra 10 millioner kubikkmeter til det dobbelte. En så stor økning er absolutt bærekraftig i forhold til skogtilstanden. Når vi legger et skogfaglig, bærekraftig program til grunn, får vi etter hvert store arealer med nyplantinger. Når de hogstmodne arealer reduseres, og yngre, mer produktiv skog inntar større arealer, vil tilveksten stige.

Våre skoger har ved optimal skogbehandling en teoretisk mulighet til å komme opp på en produksjon på ca. 45 millioner kubikkmeter. Spesielt på vestkysten og nordover er det noen millioner dekar som egner seg for påskoging. Det er all mulig grunn til å gjenta det vellykkede resultatet som skogreisingen på 1950 og -60 tallet førte til.

Det er et faktum at Norge i løpet av en del år er blitt omtrent en grad varmere. Det har medført at vekstperioden er lenger og at trærne vokser raskere. Atmosfæren inneholder langt mer CO2, skogens råstoff, enn den har gjort på tusener av år, og det bidrar også til større vekst. Mer nedbør bidrar til det samme. Mye av det frøet som brukes til skogplanter kommer fra plantasjer som gir mer vekstkraftige trær.

Til slutt må nevnes at vi har lang erfaring fra bruk av sitkagran. Denne granarten, som er en nær slektning av vår egen gran, gir en vekst som er ca 30 prosent større enn norsk gran. I Norge er den også det høyeste treslaget med godt over 50 meter.

Ved sterk økning av hogsten er det grunnlag for en tilsvarende vekst ved sagbrukene og alle andre former for treindustri over det meste av landet. Ved å bruke trelast i størst mulig grad kan vi minske volumet av stål og sement-produkter som er fremstilt ved hjelp av olje og gass. Biokull kan erstatte fossilt kull i en rekke industrier, og dermed også redusere utslippene av CO2 til atmosfæren!

Og markedet er der. Industriministeren må samtidig satse mer på alle former for treindustri. Husk at alt vi får ut av olje og gass – og mere til - kan vi lage av trevirke.

Trevirke kan gi oss drivstoff og en rekke kjemiske produkter. Skogbruk basert på forstlig skjøtsel er en evigvarende resurs - en perpetuum mobile - som ikke øker CO2 innholdet i atmosfæren i motsetning til den fossile energien.

Hvorfor nøler regjering og storting med stor satsing på en av våre største naturresurser? Det er lønnsomt, bra for klimaet, bra for miljøet, og vil øke sysselsetting innenlands. FNs klimapanel har i alle sine rapporter understreket: Plant mer skog!