Norske ressurser er grunnmuren i husdyrfôret

Også Nationen tar feil når de på lederplass i går hevder at norsk kylling i hovedsak spiser soya fra Brasil.

Det kan ikke gjentas for ofte: Grunnmuren i norsk husdyrproduksjon er norske fôrressurser. For alle husdyrproduksjoner sett under ett er i dag ca. 80 prosent av alt fôret planter som har vokst i Norge. Men det er variasjon mellom de ulike produksjonene.

Høyest norskandel i den totale fôrrasjonen har saueproduksjonen med 96 prosent norsk fôr. I den største av husdyrproduksjonene, kombinert mjølke- og kjøttproduksjon på storfe, er norskprosenten i fôret 82.

Så er det kraftfôret. I mange diskusjoner høres det ut som om kraftfôr er lik importert soya. Det er helt feil. I et normalår er 60 prosent av kraftfôrråvarene norsk bygg, havre og fôrhvete.

I svineproduksjonen brukes kraftfôr med en norskandel på over 70 prosent. Høyest er importandel i slaktekyllingfôret, med rundt 60 prosent. Det betyr ikke 60 importert soya slik Nationen synes å tro. I underkant av 80 prosent av kyllingfôret er karbohydratråvarer. Alt det kunne vært norskprodusert om vi hadde hatt mer fôrkorn totalt eller fordelt det norske kornet annerledes.

Vi importerer både karbohydratråvarer og proteinråvarer til kraftfôr. Soya er den beste ingrediensen for å regulere proteinnivået i fôrrasjonen. I et typisk kyllingfôr er andelen soya ca. 20 prosent, mens den for svin er ca. 8 prosent. Drøvtyggerne har den laveste andelen soya i fôret og ligger rundt 5-6 prosent. Soyaimporten er redusert med 15 prosent fra 2017 til 2019.

Den viktigste proteinkilden for norske husdyr er gras, og protein fra norsk korn utgjør langt mer av proteinet i kraftfôret enn importert soya.

Alle resultatene er publisert i artikkelen "Hva spiser norske husdyr – egentlig?" i Animalias rapport "Kjøttets tilstand 2020."

Åtti prosent norske fôrråvarer er likevel ikke noe vi skal si oss fornøyde med. Ved tusenårsskiftet var norskandelen om lag 90 prosent. Nedgangen er på 10 prosent over 20 år.

Det norske kornarealet er redusert med 1 mill. dekar på 30 år. Der har vi mislykkes. Norskandelen i fôret hadde vært enda høyere i dag om kornarealet hadde vært det samme som på 90-tallet.

Men noe har også lykkes; situasjonen hadde vært langt vanskeligere om vi hadde hatt 20 prosent økning i importen av animalsk mat siden årtusenskiftet.

Et bærekraftig norsk landbruk med oppslutning i befolkningen kan ikke fortsette å ha en gradvis fallende andel norskbasert fôr. Framtida vil kreve at vi prioriterer matsikkerhet. Det betyr både å opprettholde og helst øke selvforsyningsgraden. Det må også bety å øke norskandelen i husdyrfôret. Det er gode muligheter for å snu utviklingen, men det forutsetter at både landbruket og myndighetene prioriterer det.

Aktører innenfor nær sagt alle husdyrproduksjoner har lansert mål, planer og tiltak for høyere, ja også 100 prosent norskandel i sin produksjon. Det er gode både bærekraft- og omdømmegrunner til det. Men uten økt norsk produksjon av fôr parallelt løser det ingen problemer. Da blir det bare en kamp internt i landbruket om hvordan ressursene fordeles. Det gir verken økt bærekraft eller bedre omdømme for et samla landbruk.