Atlanterhavsvegen kalles den, og markedsføres som en naturopplevelse. Med broer, skjæringer og digre fyllinger, slik at det naturgitte landskapet nærmest er utradert. I Nationens kronikk 10. desember betegner landskapsarkitekt Tore Edvard Bergaust dette naturinngrepet som landskapsvoldtekt. Han minner om viktigheten av å bevare intakte, naturlige landskap. Jeg liker at en landskapsarkitekt forsvarer naturens egen arkitektur.

Nylig har NVE fremmet et massivt angrep på våre landskapsverdier: Halve Norge skal vurderes for mulig vindindustri, med opptil 2-300 meters høye vindturbiner! Flere av forslagene ligger i våre siste villmarksområder. Hvor er forsvarerne av norske landskapsverdier oppe i dette?

Hvor mange er klar over at Norge har undertegnet den europeiske landskapskonvensjonen? Hvor mange er klar over at biomangfoldkonvensjonen definerer landskapsvariasjonen som en del av naturmangfoldet? Hvor mange er klar over at dette angrepet er satt i gang samtidig som Norsk institutt for naturforskning forsøker å finne ut hvordan norske landskap bør systematiseres med tanke på bevaring?

Norsk natur er berømt på grunn av sin storslagenhet, sin variasjon, og det at man kan se vidt – ut over intakte horisonter. Utlendinger reiser langt og betaler godt for å oppleve dette. Men det er noe som heter stueblindhet. Det betyr at man ikke klarer å vurdere sine egne, nære verdier før noen kommer utenfra og minner oss på dem. Slik er det nå med landskapsverdiene: Det ser ut til at vi må gjenoppdage dem! Og det må skje før vi rekker å ødelegge dem.

Ta gjerne turen til Nasjonalgalleriet. Der kan vi beundre landskapsmaleriene til Dahl, Cappelen, Tiedemand, Gude og mange andre. Disse lerretene er nasjonale klenodier og må ikke berøres. Men hva med originalene – de landskapene som sto modell? Er ikke de enda mere verdifulle? Akkurat nå har Nasjonalgalleriet en spesialutstilling med bilder av Harald Sohlberg – han som malte «Norges nasjonalmaleri», utvalgt av det norske folk. Det er et landskapsmaleri: Vinternatt i Rondane. Inngrepsfritt, majestetisk og vakkert. Folk står stille og beundrer storheten i landskapet.

Dagens trusselbilde mot landskapsverdiene har sin parallell i ødeleggelsen av stavkirkene. I sin tid var faktisk mange prester ivrige på å rive dem, og flere rivninger ble fullbyrdet. I iveren på å få "moderne" kirker mistet man av syne stavkirkenes verdi som historiske minnesmerker og grunnlag for rike opplevelse (og turisme). De få vi har igjen er både nasjonale og internasjonale klenodier.

Ja, jeg tror vi må gjenoppdage landskapets mange verdier. Vindindustriens ødeleggelser er både respektløse og unødvendige. Som mange har påpekt kan man gjennom andre grep frigjøre tilsvarende energimengder som de planlagte vindturbinene skulle produsere: Ved energisparing, smart energiøkonomisering, etterisolering av hus, utbedring av eksisterende vannturbiner og omfattende satsing på solenergi.

Energi er en begrenset ressurs, men det er også ekte natur! Vi har ikke så mye intakt natur igjen som mange later til å tro. Tiden er forbi da man kunne ta ett naturområde til, ett landskap til, uten at det gjorde noe. Tiden er forbi da vi kunne sette naturens verdi til nær null og bare forsyne oss.

Ekte natur, ikke minst intakte landskap, vil få økende verdi, dersom vi klarer å ta dem med oss inn i fremtiden. Vi kan beholde vårt gode rykte som turistland, vi kan bevare dyre- og planteliv, og vi kan ta vare på viktige turområder som produserer helse og livskvalitet.

Naturen tilbyr skjønnhet, stillhet og sjelero som en verdifull motvekt til hverdagens travelhet. Vi har allerede sett at tap av rekreasjonsområder fører til sorgreaksjoner hos folk, ofte kombinert med sinne og fortvilelse. Det er en nedbrytende tilstand, og det motsatte av den gleden som den intakte naturen gav. Mange er også rammet av vedvarende støyplager fra turbinene.

Norge har ikke bare en økonomisk kapital, men også en naturkapital. Naturkapitalen produserer verdier som ikke kan måles i penger. Nå er naturkapitalen under hardt press – helt opp på landskapsnivå. Så hvem står opp for landskapet? Hvem passer på gamle Norge?