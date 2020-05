Selv om det er en flott oppfordring å støtte lokalt næringsliv, så skjønner Trygve Slagsvold Vedum åpenbart ikke at det lokale næringslivet også kan være avhengig av utenlandske produkter for å skape arbeidsplasser.

Når skobutikken i Flå, den minste kommunen i Buskerud, solgte 250 par Ecco-sko i uka, så var ikke det fordi de 1100 innbyggerne sleit ut skotøyet sitt i rekordfart. De danske skoene var veldig populære blant kinesiske turister, og sikret dermed arbeidsplasser i bygda.

For noen år siden inneholdt hver tredje bil produsert i Europa norsk aluminium. Med andre ord kan «Made in EU» bety delvis produsert av norsk industri i Norge. Hver fjerde ansatt i norsk næringsliv jobber i eksportbedrifter, som selger teknologi, materialer og deler til internasjonale verdikjeder. Dette sikrer produksjon og norske arbeidsplasser over hele landet, og gir oss muligheter vi aldri ellers ville hatt.

Å beskytte norske arbeidsplasser mot konkurranse kan også koste forbrukerne og skattebetalerne dyrt. Barack Obama innførte i sin tid antidumping tariffer mot kinesisk produserte bildekk for å beskytte amerikanske arbeidsplasser mot utenlandsk konkurranse. Prislappen for amerikanske forbrukere ble rundt 9,3 milliarder norske kroner i økte priser. Det er 7,6 millioner kroner for hver av de rundt 1200 arbeidsplassene tariffen «reddet». Det er ikke bærekraftig politikk.

Selvsagt burde vi som forbrukere bli langt mer bevisste både når det gjelder hvordan vi kan påvirke tilbudene i nærmiljøet gjennom å handle lokalt og gjerne støtte norske produsenter av både mat og andre produkter. Men vi kan altså ikke produsere eller være selvforsynte på alt.

Skal vi bygge landet og støtte norske arbeidsplasser må vi se lengre enn vår egen navle. Norske interesser handler om mer enn å kjøpe norsk.