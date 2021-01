I en kronikk på Forskersonen 16. januar hevder Tanja Kalchenko og Nina Johansen at alle former for kjøttproduksjon øker risikoen for pandemier og zoonoser (sykdommer som smitter fra dyr til mennesker).

Kalchenko og Johansens budskap er skjevt og feilaktig fremstilt. Kunnskapsbasert husdyrproduksjon øker ikke risikoen for pandemier, det er heller tvert imot.

Kalchenko og Johansen blander sammen «husdyr» og «dyr». Det er særdeles stor forskjell på husdyr i Norge og mygg og eksotiske dyr i jungelen. I debatten om norske husdyrhold, må man forholde seg til norske forhold, der konsekvensene av vårt forbruk forplanter seg til andre steder.

Norsk husdyrhold er basert på balansen mellom det som er effektivt, rasjonelt og ansvarlig. Kalchenko og Johansen har selvfølgelig rett i at store ansamlinger av dyr kan oppformere smitte, men det er flere grunner til at de faktisk svært sjelden gjør det i ansvarlig kunnskapsbasert husdyrproduksjon.

Smittereduserende tiltak mot Covid-19 er småtterier sammenlignet med normalen for norske husdyr: De reiser ikke, besøker ikke individer utenfor kohorten, møter få mennesker, og har lite smittekontakt med villfauna. Importerte fôrråvarer er varmebehandlet og det holdes et godt nivå med tanke på biosikkerhet og forebyggende tiltak. Vi har organiserte helsetjenester og godt veterinært tilbud for husdyrene, og beredskap både i næringen og hos myndighetene.

Les også: Vi har for lenge undervurdert sammenhengen mellom dyr og menneskers helse

Utbrudd av dyresykdom forårsaker i all hovedsak sykdom for husdyrene selv og økonomisk tap og problemer for bonden. Tilfeller av nye smittestoff og art-hopping har historisk vanligvis oppstått i områder med åpen og høy tetthet og sameksistens av ville dyr, husdyr og mennesker.

Annonse

"Nye smittestoff og art-hopping har historisk oppstått i områder med åpen og høy tetthet og sameksistens av ville dyr, husdyr og mennesker."

Influensa-varianter er et godt eksempel som Kachenko og Johnsen også trekker fram som en stor risiko for folkehelsen. Høypatogene fugleinfluensa, H5N8-virus, ble for første gang registrert i Norge høsten 2020. Dette skyldes at trekkruten nordover for gjess- og måkearter i fjor har dratt med seg fuglesmitte. Det har medført noen få registreringer av sykdom og død hos ville fugler. Forekomsten hos ville fugler representerer en trussel for norske høns, men svært liten risiko for nordmenn. Noe som også vises i Folkehelseinstituttet sin risikovurdering:

"Til tross for omfattende utbrudd av H5N8-virus hos fugl i 2014-2015 har det ikke forekommet tilfeller av smitte til mennesker. Smitteforsøk med H5N8-virus... tyder på at viruset ikke smitter lett til menneske (Adlhoch et al., 2014). Genetiske undersøkelser av H5N8-virus fra 2014-2015 viser at viruset hovedsakelig er et «fuglevirus» uten stor grad av tilpasning til menneske (Hanna et al., 2015)."

Kachenko og Johansens påstand «Alle former for kjøttproduksjon øker risikoen for pandemier og zoonoser» er kort og godt feil.

Det er riktig at «ingen enkel pandemi i menneskets historie (…) kan spores tilbake til planter eller plantebaserte matvarer». Plantesykdommer og -parasitter er det derimot mange eksempler på, og utbrudd av smittsomme sykdommer overført til mennesker med planter er tallrike.

Det er vesentlig at verdens matressurser utnyttes og holdes i hevd for å fø befolkningen i verden. Norge har naturlige forutsetninger for å produsere animalsk mat basert på gress og drøvtyggere. Vi har en svært god dyrehelse, og resistensen mot antibiotika går faktisk ned. Det logiske vil derfor like godt være å øke den norske husdyrproduksjonen.

Det er meningsløst å begrunne politiske synspunkter om norsk matproduksjon med feil framstilling av årsaker og virkninger til sykdomsproblemer og naturødeleggelser i tropiske områder.