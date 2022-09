Norske bønders økonomi sett med EUs øyne

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I denne rapporten skilles mellom avkastning på egenkapital og avkastning på arbeid. I EU var avkastningen på egenkapital 1,3 prosent i snitt i 2018. Håland etterlyser lignende beregninger for norske bønder. Et grovt regnestykke med norske tall presenteres i det følgende.

EUs rapport bygger på FADN som er en database med regnskap fra gårdsbruk i alle EU-land. Alternativkostnaden til eget arbeid er verdsatt med timesatsen for leid arbeid og uttrykker da den kostnaden bonden ville hatt dersom alt eget arbeid ble erstattet med betalt, leid arbeid. EU-kommisjonen gjør oppmerksom på at det er allmenn anerkjent at det registrerte antall timer utført i jordbruket kan være overvurdert.

Med dette som bakgrunn kan vi bruke driftsgranskingene som er Norges motstykke til EUs FADN. Satsen for leid, betalt arbeid var 204-216 kr per time i perioden 2017-2020.

Dette gir en avkastning på egenkapital mellom -1 prosent (2018) og +0,35 prosent (2017). Om dette regnestykket var sammenlignbart med EUs tall på 1,3 prosent i 2018, ville norske bønder kommet dårlige ut enn EU-gjennomsnittet, men bedre enn sine yrkeskollegaer i de andre nordiske landene.

Sammenligningen er beheftet med stor usikkerhet. Det er mulig FADN bruker andre regnskapsprinsipper enn driftsgranskingene. FADN har vekter for å oppskalere til hele populasjonen av gårdsbruk i EU.

Det har ikkedriftsgranskingene, og regnestykket over er derfor basert på et uveid gjennomsnitt av de brukene som er med i driftsgranskingene. I tallene over er inntektsverdien av jordbruksfradraget ikke tatt med. Om dette gjøres, øker kapitalavkastningen til 1,25 prosent i 2018 og ligger dermed om lag på nivået med EU.

EU-rapporten er ellers interessant lesning. Som alternativkostnad til kapital bruker EU eksempelvis den avkastningen bonden ville fått dersom den hadde investert kapitalen på en trygg måte med lav risiko («safe» financial asset).

Selv om det er ingenting i veien for å splitte overskudd i avkastning på arbeid og avkastning på kapital, er det store forskjeller mellom EUs metode og hvordan en oppsplitting er tenkt brukt i Norge.

EU bruker regnskapsresultater fra enkeltbruk og skalerer disse opp til populasjonsnivå. Jordbruksforhandlingene bruker Totalkalkylen som er et sektorregnskap. EU gjør denne øvelsen som en slags «etterberegning» med tre år etterslep (offentliggjort i 2021 med FADN tall fra 2018).

Om en oppsplitting i arbeid og kapital skal brukes i jordbruksforhandlingene, må det baseres på kommende års forventede inntekter og kostnader. I EU har «etterberegningen» ingen umiddelbar konsekvens for utformingen av EUs jordbrukspolitikk. Det vil den ha om det brukes i Norge.

Håland skal ha takk for å ha brakt EUs rapport inn i den norske debatten. Den viser hvordan oppsplittingen gjøres i EU og, ikke minst, hva oppsplittingen (ikke) brukes til. Overføringsverdien til en norsk kontekst må Inntektsutvalget svare på.