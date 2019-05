Norske bier trues av EU-regler

Norske honningbier produserer i tillegg honning, og ikke minst er norsk lynghonning spesiell. Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen. EU-birøktere kan da komme med sine bier over Norges grenser, noe som ikke er tillatt i dag.

Norges Birøkterlag er fortvilet. Norske honningbier er blant verdens aller friskeste bier. I Norge har vi kontroll på blant annet sykdommen åpen yngelråte, som kan ta livet av de yngste biene. Mattilsynet advarer mot EU-regelverket og omtaler situasjonen som fryktelig alvorlig om dette ikke stoppes.

Annonse

Nei til EU ser her enda en sak der Norge, som ikke er med i EU, ser ut til å bli påtvunget EU-regelverk som bryter med norsk suverenitet og sunn fornuft. Her blir vi pålagt å åpne for at utenlandske sykdommer skal komme over grensen og kunne smitte våre friske bier.

Norges Birøkterlag og Nei til EU har bedt om møte med landbruksminister Olaug Bollestad. Vi vil kreve at norske myndigheter må beholde nasjonalt regelverk. En samlet opposisjon på Stortinget krever også det samme.

Vi vil fortsette kampen for en fortsatt god bihelse så honningbiene kan gjøre jobben sin både med pollinering og honningproduksjon. Norge kan ikke med åpne øyne godta å importere sykdomssmitte vi kan unngå!