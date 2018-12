Norsk velstand er ikke synonymt med EØS

Det er en påstand som hun overhodet ikke kan bevise eller har dekning for. Med handelsavtalen fra 1973 hadde Norge fri adgang til EUs marked for alle industrivarer.

Hvis EU hadde lagt økt toll på norsk fisk ved at Norge fikk en alternativ avtale til EØS ville EU skyte seg selv i foten med en slik handling da bearbeidelsesindustrien i EU da ville få dyrere råvarer som ville gi færre arbeidsplasser i bearbeidelsesindustrien.

Industrien i Tyskland og EU er også avhengig av innsatsfaktorer som mineraler, olje, gass, elektrisitet, fisk og osv. fra Norge så det er ingen grunn for Louisa Boulaziz til å male fanden på veggen.

Det vil være i EUs egen interesse å oppnå en god alternativ avtale for begge partner hvis Norge trer ut av EØS. Det som er den store faren med EØS er det hverken regjeringen eller Ap vil snakke om, nemlig TISA-avtalen som vil bli krevd inkorporert i EØS.

Det vil føre til det markedsliberalistiske diktatur der de multinasjonale selskapene og hensynet til profitten skal ta over samfunnsutviklingen. Demokratiet vil forvitre da TISA og et folkelig demokrati er totalt uforenlige, og da må demokratiet bort.

All offentlig virksomhet vil bli krevd konkurranseutsatt og privatisert, og man har allerede nå lagt grunnlaget for TISA med Helsereformen, Kommunereformen og Regionreformen, men ønsker å holde folket uvitende om TISA-diktaturet som vil komme via EØS.