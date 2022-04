Norsk vannkraft er folkets ressurs og slik må det forbli

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette er alvorlig for oss som ønsker billig kraft til folket og billig kraft til norske bedrifter. Videre, er det alvorlig for oss som ønsker at vannkraft skal tilhøre det norske folk. Et stortingsvedtak i 2021 legger skumle føringer for fremtiden.

For et knapt år siden sto nemlig Solberg-regjeringen for et av norgeshistorien største ran. Sammen med kraftgigantene Hydro og Lyse, gikk regjeringen med på å sikre disse selskapene fullt eierskap av Røldal Suldal-Kraft til evig tid.

Røldal Suldal-Kraft er stort og kom som et resultat av den enorme kraftetterspørselen i etterkrigstiden. Hydro sine kraftanlegg i Røldal skulle forsyne aluminiumsproduksjonen på Karmøy med rimelig kraft. Lokalbefolkningen i Røldal var ikke interessert i dette, men gav etter for det enorme presset.

En av forutsetningene for dette var hjemfallsretten som skulle tre i kraft etter 60 år. Gjennom denne avtalen sikret lokalbefolkningen et framtidig livsgrunnlag i bygda, modernisering av anleggene ved behov, samtidig som man bidrog til statlig kontroll og lave strømpriser nasjonalt. Et varmt bidrag fra fjellbygda, til det norske folk.

Konsesjoner og hjemfallsretten er noen av de viktigste verktøyene vi har for å sikre denne viktige statlige kontrollen over vannkraftverka våre. I den sammenheng smerter det å være vitne til at borgerlige politikere er villige til å gi bort fellesskapers ressurser til evig tid.

Nå er håpet mitt som ung politiker i Senterungdommen, at vi alle kan samle oss, hjelpe hverandre og rette opp i disse feilene før det er for sent. Vi trenger for eksempel ikke å rasere ytterligere norsk natur med vindmøller, når landet er fullt av dyrebare vannkraftverk som hyler etter forbedring og modernisering.

Det vi derimot trenger er politikere som er villige til å stå opp mot privatisering og røveri. Vi trenger politikere som er villige til å satse på Norges arvesølv og som er villige til å ta tilbake den statlige styringen vi er i ferd med å miste kontrollen på.

Som første steg på veien, foreslår jeg å vende blikket tilbake mot Vest-Norge og mot Røldal Suldal-Kraft, samt mulighetene som ligger der. Røldal-Suldal vedtaket legger til rette for at hjemfallsretten kan utfordres også andre steder. Nå er det opp til politikere å sikre folket eierskap over sine egne ressurser før det er for sent!