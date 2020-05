Norsk selvråderett er for lengst servert EU på et sølvfat

Høyres stortingsrepresentant og leder i Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde stiller spørsmålet «Sviktet EU da det gjaldt» i en artikkel i Nationen 14. mai. Hun sier at de som er EU-motstandere og de som vil ut av EØS, serverer norsk selvråderett på et sølvfat til Kina. Jeg må virkelig trekke på smilebåndet.

Norsk selvråderett er for lengst servert på et sølvfat til EU gjennom EØS, og statsminister Erna Solberg har selv greid å servere restene av norsk selvråderett til Kina, flere år før koronaen kom. Hva hun lovte kineserne da hun ble venner med de, det lurer jeg på.

Traileren med smittevernutstyr som stod på svenskegrensa og ikke fikk komme inn til Norge, i hvert fall ikke før Norge slo EØS-avtalen i bordet og fortalte at Norge var en del av det indre markedet. Er EU så uvitende? Er de så uvitende og kunnskapsløse i Brussel at Norge må slå i bordet med EØS-avtalen. Vet ikke EU at Norge er en del av det indre markedet? Det ser jo unektelig slik ut. Da står det dårlig til!

Da et sterkt koronarammet Italia bad om hjelp, reagerte ikke EU, ikke før det ble skikkelig krise i Italia. Da ble italienske, franske og nederlandske koronapasienter sendt til Tyskland for behandling. Men det var etter press, stort press. Nordby Lunde sier det var på et selvstendig grunnlag, men var det på det grunnlaget Nordby Lunde skriver om?

Hvis ikke de hadde blitt presset, så vet man ikke sikkert om de hadde gjort det. Dette kaller Nordby Lunde «solidaritet», «solidaritet» etter press, hva slags «solidaritet» er det? Solidaritetstvang? Så vidt jeg vet så står det fremdeles et parti med antibac i Polen som skulle til Norge, Polen hadde ikke mye «solidaritet» med Norge, mildt sagt.

EU vil etter alt og dømme la den frie flyten av skattepenger fra Danmark gå til selskaper i skatteparadiser. Da Danmark bevilget hjelpepakker, sa EU-kommisjonen at hjelpepakkene ikke skulle diskriminere de selskapene som var i EU sine skatteparadiser. «Dette betyr at land ikke kan ekskludere selskaper fra støtteordninger fordi de har sitt hovedkvarter eller skattegrunnlag i et annet EU-land», sa en talsmann for EU-kommisjonen.

Nordby Lunde er leder i Europabevegelsen, men behøver hun å rosemale et EU som er skakkjørt, i mine øyne, og sikkert mange andre sine også?