Norsk Sau og Geit, ein døyande organisasjon?

Det har vore skrive ein god del om bråket i Norsk Sau og Geit (NSG), og det er ikkje utan grunn.

Vi veit at bråket i organisasjonen starta like etter valet underårsmøtet i NSG. Men kvifor? Eit organisert benkeforslag i det stille som gjorde at styremedlem Hilmar Kleppe vart kasta.

NSG er ein organisasjon som skal vere open og arbeide for å betre vilkåra og sikre rettane til småfebonden.

Kvifor blei Hilmar Kleppe vraka som styremedlem? Svaret er nok at ordførar, styreleiar og delar av styret starta ein svertekampanje mot han.

Og kvifor gjorde dei det? Alle som kjenner Hilmar Kleppe, veit at det er ein framoverlent person som ynskjer framdrift og resultat. Det passa nok ikkje inn i ein organisasjon med ein generalsekretær og eit styre som siste åra ikkje kan vise til nokon seier som kan betre verken økonomi eller beiteretigheiter til småfebonden. Det er gjerne mest behageleg å møte på styremøte med uåpna konvolutt med styrepapira i.

Det er ikkje noko ulovleg med måten valet er gjort på. Benkeforslag er sjølvsagt lovleg. Men det er måten benkeforslaget vert gjennomført på, som får mange til å reagere. Det å gå bak ryggen og drive valkamp på i det stille, slik det vart gjort i forkant av - og sikkert også under - årsmøtet, det er slett ikkje godt organisasjonsarbeid.

Vi veit at ein påstand som er lagt fram, er at Kleppe var eit stort uromoment i styret, på grunn av av at han til stadigheit skulle ha protokolltilførsel på saker han var ueinig i. Ved gjennomgang av styresaker 2017-2018, er der protokolltilførsel på 2 av 126 saker.

I ettertid blei det halde eit representantskapsmøte. Eit lukka representantskapsmøte der berre ordførar og styre fekk legge fram saka si. Ikkje vart det skrive protokoll, heller, sjølv om det er eit krav etter vedtektene i organisasjonen.

Dei som var tilstades på møtet, måtte skrive under tausheitserklæring. I ettertid står ordføraren fram i avisa Nationen med at ho hadde varsla valkomiteen. Noko valkomiteen ikkje har registrert som det var noko grunn til å ta på alvor.

Dette møtet er eit av punkta som kontrollkomiten har retta sterk kritikk til. Vi veit i ettertid at grunngjevinga frå NSG til Kleppe for at han vart kasta frå styret, var at han var eit problem pga han ikkje let dei andre i styret snakke ferdig. Om det er tilfelle, så er det styreleiar og ordførar som må refsast. Det er deira ansvar under styremøta å ha god møteleiing og eventuelt snakke med eit styremedlem om til dømes avbryting er eit problem.

Men det underlege opp i dette, er at valnemnda har vore tilstades under alle styremøte og dei har ikkje registrert noko uro under møta.

I ettertid har også redaktøren av fagbladet Sau og Geit blitt oppsagt. Eg veit ikkje kva som er grunnen til det, men antar at han har hatt ynskje om å skrive om aktuelle saker. Noko som kanskje ikkje er så populært.

Leiaren i kontrollkomiteen har no trekt seg på grunn av eit sovande representantskap som ikkje ser alvoret i det som er iferd med å skje i organisasjonen.

Organisjonen er ikkje god nok i rovdyrarbeidet og dei er slett ikkje gode nok til å sikre beiterettane. Vi har i dag ein organisjon som taper på dei fleste frontar. Det er berre avl som går godt. Vi har i dag ei leiing som ikkje er god nok, vi har ein generalsekretær og ein styreleiar som ikkje er godt nok framoverlent og ikkje flinke til å gripe tak i dei store å viktige sakene. Dei er heller ikkje gode nok til å bruke styret sit til oppgåver dei kan ver gode på.

Utifrå det som har skjedd siste året, er NSG ein døyande organisasjon og han kan berre bergast om det kjem inn nye krefter.

Og då treng vi styremedlemar som er på i dei aktuelle sakene som vedkjem næringa, og som er sterke nok til å instruere generalsekretær om kva som er prioriterte saker. Om det ikkje kjem ei snuing i organisasjonen, bør medlemane heller bruke medlemspengane på Bondelag og Småbrukarlag som heilt sikkert kan gjera ein betre jobb for dei.