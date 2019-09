Norsk natur blir offer for blå-blå politikk

Det mest urovekkande og det største tankekorset ved at landet vårt har ei Høgre-Frp-Venstre-KrF- regjering, er at Noreg er i ferd med å bli eit usolidarisk og egoistisk grådigheits- og frisleppssamfunn som flyt i oljerikdom og overflod, der mykje skal få meir og lite skal få mindre.

Det må kjennast audmjukande for Høgre og også for Venstre og KrF å måtte ta med seg Frp i ei regjering for andre gong i den politiske historia, for å kunne få sjansen til å utøve makt og skaffe seg tvilsam politisk prestisje.

Ein må berre håpe at dei andre partia, utan Venstre og KrF, står på for dei viktige sakene sine for distrikt og landbruk, klima og miljø når desse sakene kjem til Stortinget.

Partia må ikkje fire på krava sine her, men stå saman i eit stortingsfleirtal som overkøyrer regjeringa.

Omrokeringa av Klima- og miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet er eit skremande spegelbilde av den nye regjeringspolitikken. Den viktige plan- og arealpolitikken blei teke frå Klima- og miljødepartementet og lagt til kommunal- og regionalstatsråden.

Dette vil bety ein regionalpolitikk som lett kan føre til avfolking i Distrikts-Noreg og store forskjellar kommunane imellom når lokalpolitisk handlingsfridom skal få større armslag i høve til nasjonale føringar på viktige område som handlar om forvaltning av natur- og arealressursar.

Når i tillegg regjeringa signaliserer forenkling, avbyråkratisering og raskare saksbehandling, er det grunn for å frykte framtidas areal- og planpolitikk, og den mangelfulle respekt ein vil vise for plan- og bygningslova og ikkje minst naturmangfaldlova (eit ukjent begrep i mange kommunar). Raske politiske vedtak utan gode faglege vurderingar og tilrådingar i ein offensiv utbyggingspolitikk i norsk natur kan bli resultatet.

Rovviltpolitikken skal strammast inn og motorisert ferdsel i utmark skal få frie taumar, etter mottoet at utrydding av rovdyra og frislepp av snøskuteren skal redde Bygde-Noreg frå ein tragisk død.

Gud hjelpe meg vel om det hadde vore så enkelt å drive ein god distriktspolitikk! Natur-, miljø- og friluftsorganisasjonane sine funksjonar som «vaktbikkjer» og «forsvarsadvokatar» for ein ikkje talefør og forsvarslaus natur må bli betydeleg skjerpa så lenge me har ein natur- og miljøfiendtleg blå-blå politikk.

Sjølv om den nye landbruks- og matministeren, Olaug Bollestad, er ein blid og omgjengeleg person, og sikkert, i likskap med dei fleste andre statsrådane, ikkje har teke så alt for mykje i eit spadeskaft, er det grunn til bekymring for distrikts- og landbrukspolitikken når den skal bygge på den nye regjeringa sin politikk på området. I praksis vil dette lett kunne føre til nedbygging, for ikkje å seie avvikling, av norsk landbruk.

Kva da med Noregs gode omdøme som eit attraktivt og opplevingsrikt turist- og reiselivsland, dersom både natur- og kulturlandskapet vårt blir eit offer for ein landskapsfiendtleg politikk?