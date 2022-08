Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

disse dager er det blitt kjent at Staten går inn og kjøper ut sauebesetninger i Nord-Gudbrandsdalen, eller «omstiller» som det så fint heter.

I disse dager, i usikkerhetens tid, vil altså den norske stat kjøpe ut matprodusenter i bygder som ikke akkurat bugner av alternative arbeidsplasser. Detter er bygder som er til for norsk landbruk, og som kan produsere mat basert på norske ressurser.

Norske ressurser gir oss også mattrygghet. Områdene her er store med vide vidder som er skapt er skapt for et godt og bærekraftig sauehold. I Nord-Gudbrandsdalen har det i mange år vært store utfordringer med jerv. I nettopp disse områdene har staten funnet ut at det er bedre å ha jerv enn å lage mat av gras, urter, lauv, vann og luft.

Skal vi ha en dyrehage med jerv og andre lumskheter i denne delen av vår vakre dal,? Bedre blir det ikke når vi hører røster i miljødirektoratet sier at «områdene ikke skal beites i framtida». Hvorfor ikke en forvaltning som gjør at vi faktisk kan ha aktive sauebruk, for eksempel å forvalte etter bestandsmål?

Antall jerv er langt over vedtatt bestand, så det er faktisk litt handlingsrom å boltre seg på for de som forvalter norsk rovdyrpolitikk. De som er omstilt skal altså måtte slutte med sau, og for å si det; de har stått på for å unngå tap av sau og lam med blant annet radiobjeller på sauen, ekstraordinært tilsyn, fast gjeter, byråkrati og Gud vet hva.

Hva løser det å kjøpe ut en besetning med sau da naboen fortsatt har lys i fjøset? Ingen ting annet en akkurat for den sauen der og da. Jerven må ha mat. Dette er en stor fallitterklæring for norsk rovdyrpolitikk, og kanskje litt ekstra, etter hva Hurdalsplattformen og en ny blank regjering ga oss i håp med økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser.

Vi er som mange andre land avhengig av matimport, og heldigvis (muligens) har vi penger til å kjøpe, men det må være noe å kjøpe. Dessuten så er ikke dette løsningen for verden. Vi vet hva mangel av mat kan føre til. Vi kan tenke tilbake på 2011 og den arabiske våren, som ga opptøyer blant annet på grunn av økte matvarepriser, og dermed matmangel blant vanlige mennesker.

Jeg vil kalle det arrogant at vi her i Norge ikke kan legge til rette for en større matproduksjon. Vi behøver ikke se lengre en til bråket i Nederland den siste tiden med trussel om redusert landbruk på grunn av «tett landbruk/overbefolket land» og dermed stort utslipp av nitrogen. Her til lands har vi store utmarksressurser som kan utnyttes, men da må det legges til rette for det og ikke sette bonden i omstilling.

Jeg hadde ventet meg litt mer fra dagens regjering, og jeg spør: hva slags politikk er dette? Hva vil så staten med dette vedtaket, og hva tenker de? Jeg venter spent på svar, og med meg mange andre sauebønder.